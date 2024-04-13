Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил на 4 дня

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Так, в воскресенье и понедельник, 14 и 15 апреля, геомагнитная активность достигнет четырех баллов. Далее, во вторник и среду, 16 и 17 апреля, метеорологи обещают магнитные бури до трех баллов.
Информацию об этом подтверждают и синоптики из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их данным, в конце недели вероятность магнитной бури составит 30%, а вероятность сильного магнитного шторма возрастет до 5%, выяснила редакция TagilCIty.ru.
Медики всегда рекомендуют метеозависимым людям следить за прогнозом магнитных бурь, чтобы заранее позаботиться о необходимых лекарствах. В такие дни у многих наблюдаются перепады давления, бессонница и другие признаки недомогания.