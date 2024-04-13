Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил на 4 дня

Информацию об этом подтверждают и синоптики из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их данным, в конце недели вероятность магнитной бури составит 30%, а вероятность сильного магнитного шторма возрастет до 5%, выяснила редакция TagilCIty.ru.