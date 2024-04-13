tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил на 4 дня

Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил на 4 дня

13 апреля 2024, 12:50
Фото: Изображение Midjourney
С 14 по 17 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури силой до четырех баллов. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

Так, в воскресенье и понедельник, 14 и 15 апреля, геомагнитная активность достигнет четырех баллов. Далее, во вторник и среду, 16 и 17 апреля, метеорологи обещают магнитные бури до трех баллов.

Фото: Скриншот сайта Гисметео

Информацию об этом подтверждают и синоптики из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По их данным, в конце недели вероятность магнитной бури составит 30%, а вероятность сильного магнитного шторма возрастет до 5%, выяснила редакция TagilCIty.ru.

Фото: Скриншот сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Медики всегда рекомендуют метеозависимым людям следить за прогнозом магнитных бурь, чтобы заранее позаботиться о необходимых лекарствах. В такие дни у многих наблюдаются перепады давления, бессонница и другие признаки недомогания.

Мощная магнитная буря накрыла Землю. Как это скажется на свердловчанах
Узнать подробнее
Читайте также:
Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделеРезкое похолодание до минусовых температур: снег с дождем накроют Нижний Тагил
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Прогноз#Синоптики#Природа#Метеорологи#Екатеринбург#Магнитные бури
Подпишитесь
Названы победители викторины «Опорный край» в Свердловской области
Вчера, 08:07
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
Вчера, 04:36
Прямо под камерами: закладчики орудовали в подъезде на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:14
«Там все живое умерло»: «Уральские пельмени» посмеялись над проблемами экологии Тагила
11 апреля, 09:31
Три дня в марте жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом
Вчера, 11:19
Кто получит смартфон по итогам викторины «Опорный край»: список номеров
Вчера, 11:49
"