Пассажиры метро в Екатеринбурге смогут прокатиться на «космическом» составе

Ранее стало известно, что на станциях метро в столице Урала начинают предпринимать дополнительные меры для безопасности пассажиров. Пока что объявлены первые закупки на установку металлодетекторов на двух станциях. На новой оборудование было выделено 1,1 млн рублей. В дальнейшем планируется изменить зоны досмотра и на других остановках составов. Напомним, что пассажиры метро часто жалуются на большие очереди и заторы при входе. Для решения проблемы процесс будет реорганизован, но не нарушая, а усиливая безопасность.