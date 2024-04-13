Пассажиры метро в Екатеринбурге смогут прокатиться на «космическом» составе

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
По его словам, в вагонах посетители метро смогут отсканировать QR-коды. Они нужны для того, чтобы принять участие в викторине, посвященной космосу. Отставив на сайте правильные ответы, пассажиры смогут получить не только билеты в Планетарий, но и подарки, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее стало известно, что на станциях метро в столице Урала начинают предпринимать дополнительные меры для безопасности пассажиров. Пока что объявлены первые закупки на установку металлодетекторов на двух станциях. На новой оборудование было выделено 1,1 млн рублей. В дальнейшем планируется изменить зоны досмотра и на других остановках составов. Напомним, что пассажиры метро часто жалуются на большие очереди и заторы при входе. Для решения проблемы процесс будет реорганизован, но не нарушая, а усиливая безопасность.