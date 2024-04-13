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В Екатеринбурге с 17 апреля в метро начнет курсировать «космический» состав

Пассажиры метро в Екатеринбурге смогут прокатиться на «космическом» составе

13 апреля 2024, 06:15
Фото: 1MI

В Екатеринбурге с 17 апреля в метро начнет курсировать «космический» состав

Известно, что необычные вагоны будут ездить в течение года. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Планетария Екатеринбурга Валентин Прокопьев.

По его словам, в вагонах посетители метро смогут отсканировать QR-коды. Они нужны для того, чтобы принять участие в викторине, посвященной космосу. Отставив на сайте правильные ответы, пассажиры смогут получить не только билеты в Планетарий, но и подарки, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее стало известно, что на станциях метро в столице Урала начинают предпринимать дополнительные меры для безопасности пассажиров. Пока что объявлены первые закупки на установку металлодетекторов на двух станциях. На новой оборудование было выделено 1,1 млн рублей. В дальнейшем планируется изменить зоны досмотра и на других остановках составов. Напомним, что пассажиры метро часто жалуются на большие очереди и заторы при входе. Для решения проблемы процесс будет реорганизован, но не нарушая, а усиливая безопасность.

Усиленная охрана замечена в метро в Екатеринбурге
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#Евгения Сафина#Транспорт#Метро#Пассажиры#Викторина#Вагоны#Екатеринбург#Состав#Планетарий
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