Подростки на Вагонке в Тагиле пытались вскрыть ломом чужой гараж

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
По словам очевидца, дети никого не стеснялись, когда пытались вскрыть чужую собственность и поживиться чем-нибудь из гаража.
Глупо и неосмотрительно, учитывая, что в наше время все всюду утыкано камерами, — сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».
В результате действий хулиганов оказалась погнутой ручка на двери гаража. Подростки так и не смогли туда залезть. Затем они направились в сторону соседнего двора. Местный житель также сообщил, что их внимание привлек и автомобиль, припаркованный на тротуаре. Тагильчанин выразил надежду, что противоправными действиями подростков заинтересуются сотрудники правоохранительных органов.
А недавно, на Тагилстрое в Нижнем Тагиле вандалы разгромили окна в нежилом помещении. Очевидцы сообщили, что орудовали несколько подростков, которые потом сразу убежали.