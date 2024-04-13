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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

В Нижнем Тагиле толпа подростков на Вагонке хотела вскрыть гараж

Подростки на Вагонке в Тагиле пытались вскрыть ломом чужой гараж

13 апреля 2024, 07:31
Фото: Скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле толпа подростков на Вагонке хотела вскрыть гараж

Группа подростков на Вагонке в Нижнем Тагиле хотела вскрыть ломом гараж, стоящий во дворе дома №10 на улице Вагоностроителей. Действия хулиганов попали на запись камеры видеонаблюдения.

По словам очевидца, дети никого не стеснялись, когда пытались вскрыть чужую собственность и поживиться чем-нибудь из гаража.

Глупо и неосмотрительно, учитывая, что в наше время все всюду утыкано камерами, — сообщили подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил».

В результате действий хулиганов оказалась погнутой ручка на двери гаража. Подростки так и не смогли туда залезть. Затем они направились в сторону соседнего двора. Местный житель также сообщил, что их внимание привлек и автомобиль, припаркованный на тротуаре. Тагильчанин выразил надежду, что противоправными действиями подростков заинтересуются сотрудники правоохранительных органов.

А недавно, на Тагилстрое в Нижнем Тагиле вандалы разгромили окна в нежилом помещении. Очевидцы сообщили, что орудовали несколько подростков, которые потом сразу убежали.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Подростки#Взлом#Гараж#18+#Екатеринбург
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