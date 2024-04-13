Подростки на Вагонке в Тагиле пытались вскрыть ломом чужой гараж

В результате действий хулиганов оказалась погнутой ручка на двери гаража. Подростки так и не смогли туда залезть. Затем они направились в сторону соседнего двора. Местный житель также сообщил, что их внимание привлек и автомобиль, припаркованный на тротуаре. Тагильчанин выразил надежду, что противоправными действиями подростков заинтересуются сотрудники правоохранительных органов.