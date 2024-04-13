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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Нижнем Тагиле проводятся рейды по пресечению грубых нарушений ПДД

Пьяных водителей и автомобилистов без прав будут ловить в Нижнем Тагиле

13 апреля 2024, 09:24
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле проводятся рейды по пресечению грубых нарушений ПДД

С 12 по 14 апреля в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД тотально проверяют водителей. Полицейские ищут и выявляют пьяных автомобилистов и тех, кто ездит без прав.

Инспекторы работают во всех районах города и проводят скрытое патрулирование. Для этого используются автомобили без определенных знаков. Полицейские ездят на них и фиксируют нарушения, а потом передают информацию нарядам ДПС. Те, в свою очередь, составляют протоколы и выписывают штрафы.

Так, пьяным водителям грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. А при повторном нарушении предусмотрена уже и уголовная ответственность. По решению суда может быть назначен штраф до 300 тысяч и лишение свободы до двух лет.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В ГИБДД Нижнего Тагила попросили местных жителей всю информацию о грубых правонарушениях сообщать по телефону 8 (3435) 47-70-01.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Рейд#Водитель#Пьяный водитель#Права#Инспектор ГИБДД#Екатеринбург
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