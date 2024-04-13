Пьяных водителей и автомобилистов без прав будут ловить в Нижнем Тагиле

Так, пьяным водителям грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. А при повторном нарушении предусмотрена уже и уголовная ответственность. По решению суда может быть назначен штраф до 300 тысяч и лишение свободы до двух лет.