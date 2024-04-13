Пьяных водителей и автомобилистов без прав будут ловить в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Инспекторы работают во всех районах города и проводят скрытое патрулирование. Для этого используются автомобили без определенных знаков. Полицейские ездят на них и фиксируют нарушения, а потом передают информацию нарядам ДПС. Те, в свою очередь, составляют протоколы и выписывают штрафы.
Так, пьяным водителям грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. А при повторном нарушении предусмотрена уже и уголовная ответственность. По решению суда может быть назначен штраф до 300 тысяч и лишение свободы до двух лет.
В ГИБДД Нижнего Тагила попросили местных жителей всю информацию о грубых правонарушениях сообщать по телефону 8 (3435) 47-70-01.