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С Днем беременных поздравил тагильчанок священник из Храма Воскресения Христова

С Днем беременных поздравил тагильчанок священник из Храма Воскресения Христова

13 апреля 2024, 11:15
Фото: Воскресенкий приход ВКонтакте
В Нижнем Тагиле настоятель Храма Воскресения Христова, отец Андрей поздравил будущих рожениц с Днем беременных.

День беременных — это всероссийский праздник. В Нижнем Тагиле его отмечают второй год подряд. Мероприятие организуют ДГБ совместно с женской консультацией ГБ №1.

Поздравить тагильчанок пришел отец Андрей. Он рассказал посетительницам об истории Благовещения Пресвятой Богородицы. Также священник поделился опытом отца и мужа, отметив, что его любви хватает на всех.

Затем отец Андрей благословил женщин на роды. Тагильчанки получили памятные подарки, которые сделали прихожане храма.

Фото: Воскресенкий приход ВКонтакте

Ранее стало известно, что врачи из Екатеринбурга смогли сохранить жизнь двум близнецам. Малыши родились раньше срока и весили менее килограмма. Детей из одного из районов региона доставили в столицу Урала в кювезах с помощью вертолета. В дороге медики следили за всеми показателями малышей: работой сердца, давлением и количеством кислорода. Теперь дети будут лечиться в региональном перинатальном центре.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Дети#Церковь#Храм#Беременные#Екатеринбург
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