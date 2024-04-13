С Днем беременных поздравил тагильчанок священник из Храма Воскресения Христова

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
День беременных — это всероссийский праздник. В Нижнем Тагиле его отмечают второй год подряд. Мероприятие организуют ДГБ совместно с женской консультацией ГБ №1.
Поздравить тагильчанок пришел отец Андрей. Он рассказал посетительницам об истории Благовещения Пресвятой Богородицы. Также священник поделился опытом отца и мужа, отметив, что его любви хватает на всех.
Затем отец Андрей благословил женщин на роды. Тагильчанки получили памятные подарки, которые сделали прихожане храма.
Ранее стало известно, что врачи из Екатеринбурга смогли сохранить жизнь двум близнецам. Малыши родились раньше срока и весили менее килограмма. Детей из одного из районов региона доставили в столицу Урала в кювезах с помощью вертолета. В дороге медики следили за всеми показателями малышей: работой сердца, давлением и количеством кислорода. Теперь дети будут лечиться в региональном перинатальном центре.