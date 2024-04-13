С Днем беременных поздравил тагильчанок священник из Храма Воскресения Христова

Ранее стало известно, что врачи из Екатеринбурга смогли сохранить жизнь двум близнецам. Малыши родились раньше срока и весили менее килограмма. Детей из одного из районов региона доставили в столицу Урала в кювезах с помощью вертолета. В дороге медики следили за всеми показателями малышей: работой сердца, давлением и количеством кислорода. Теперь дети будут лечиться в региональном перинатальном центре.