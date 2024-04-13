Съехал к кювет и врезался в мост. Водитель погиб в ДТП под Верхней Пышмой

Мужчина потерял контроль над управлением, так как превысил скорость. Из-за этого он съехал в кювет и затем врезался в мост. Он скончался на месте аварии, получив травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики лишь констатировали смерть водителя. Теперь специалистам предстоит установить, употреблял ли свердловчанин алкоголь перед тем, как поехать.