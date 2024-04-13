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Водитель LADA Vesta погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Серов

Съехал к кювет и врезался в мост. Водитель погиб в ДТП под Верхней Пышмой

13 апреля 2024, 08:26
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель LADA Vesta погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Серов

На 18 километре трассы Екатеринбург — Серов погиб водитель отечественного легкового автомобиля. Предварительно известно, что он превысил скорость.

Водитель LADA Vesta направлялся в сторону Нижнего Тагила. Известно, что его стаж за рулем составляет 16 лет.

Мужчина потерял контроль над управлением, так как превысил скорость. Из-за этого он съехал в кювет и затем врезался в мост. Он скончался на месте аварии, получив травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики лишь констатировали смерть водителя. Теперь специалистам предстоит установить, употреблял ли свердловчанин алкоголь перед тем, как поехать.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

А 10 апреля 2024 года в смертельном ДТП, произошедшем на Тюменском тракте, погибли два человека. Еще двоих людей, находившихся в легковой машине, доставили в больницу.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Смерть#Водитель#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Авария
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