Съехал к кювет и врезался в мост. Водитель погиб в ДТП под Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Водитель LADA Vesta направлялся в сторону Нижнего Тагила. Известно, что его стаж за рулем составляет 16 лет.
Мужчина потерял контроль над управлением, так как превысил скорость. Из-за этого он съехал в кювет и затем врезался в мост. Он скончался на месте аварии, получив травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие медики лишь констатировали смерть водителя. Теперь специалистам предстоит установить, употреблял ли свердловчанин алкоголь перед тем, как поехать.
А 10 апреля 2024 года в смертельном ДТП, произошедшем на Тюменском тракте, погибли два человека. Еще двоих людей, находившихся в легковой машине, доставили в больницу.