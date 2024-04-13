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Семья из свердловской области выиграла в викторине квартиру и выкинула билет

Семья из свердловской области выиграла в викторине квартиру и выкинула билет

13 апреля 2024, 12:17
Фото: Официальный сайт викторины «Опорный край»
Житель Лесного в Свердловской области выиграл в викторине «Опорный край» квартиру в Екатеринбурге. Однако, оказалось, что счастливый билетик выкинули в мусорку.

По словам дочери, они не надеялись ни на какой выигрыш. Семья проверила на сайте номер своего билета. Им показалось, что ничего не досталось и поэтому свердловчане выкинули бумажку с номером.

Однако при повторной проверке оказалось, что номер значится в списке тех, кто выиграл квартиру. При этом глава семейства уже успел выкинуть мусор. Конечно же, он пошел искать билет. Мужчина переживает, что не сможет без него воспользоваться выигрышем. О таких условиях ранее заявляли организаторы викторины, пишет Е1.

Победителей, которые выиграли ценные призы, объявили по итогам розыгрыша 12 апреля 2024 года.

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#Евгения Сафина#Общество#Квартира#Билет#Викторина#Розыгрыш#Екатеринбург#Опорный край
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