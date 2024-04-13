Семья из свердловской области выиграла в викторине квартиру и выкинула билет

Однако при повторной проверке оказалось, что номер значится в списке тех, кто выиграл квартиру. При этом глава семейства уже успел выкинуть мусор. Конечно же, он пошел искать билет. Мужчина переживает, что не сможет без него воспользоваться выигрышем. О таких условиях ранее заявляли организаторы викторины, пишет Е1.