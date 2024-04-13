Семья из свердловской области выиграла в викторине квартиру и выкинула билет

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По словам дочери, они не надеялись ни на какой выигрыш. Семья проверила на сайте номер своего билета. Им показалось, что ничего не досталось и поэтому свердловчане выкинули бумажку с номером.
Однако при повторной проверке оказалось, что номер значится в списке тех, кто выиграл квартиру. При этом глава семейства уже успел выкинуть мусор. Конечно же, он пошел искать билет. Мужчина переживает, что не сможет без него воспользоваться выигрышем. О таких условиях ранее заявляли организаторы викторины, пишет Е1.
Победителей, которые выиграли ценные призы, объявили по итогам розыгрыша 12 апреля 2024 года.