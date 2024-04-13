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В центре Нижнего Тагила бегала раненая косуля

«Шла и упала»: косуля в крови бегала по центру Нижнего Тагила

13 апреля 2024, 07:58
Фото: tagilcity.ru

В центре Нижнего Тагила бегала раненая косуля

Днем 13 апреля местные жители в Нижнем Тагиле заметили косулю. Животное было в крови.

Читатель TagilCity.ru рассказал редакции, что, выглянув в окно дома по улице Циолковского, увидел животное в крови.

Смотрю, идет косуля, шатается, ухо в крови. Потом раз и упала, легла под окнами, — рассказал редакции тагильчанин.

Корреспондент TagilCity.ru обратился в ЕДДС. Там сообщили, что спецслужбы уже в курсе находки.

Уже было много звонков по этому поводу. Животное не убито, ему поставили снотворное. Пугать не нужно, скоро за косулей приедут, — сообщили в ЕДДС.

Отметим, что появление косули в центре города, в достаточном удалении от окраин, — довольно необычное явление. Специалисты предположили, что косуля бегала и самоповредилась.

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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Животные#Окружающая среда#ЕДДС#Природа#Екатеринбург#Косуля#Живая природа
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