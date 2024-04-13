«Шла и упала»: косуля в крови бегала по центру Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Читатель TagilCity.ru рассказал редакции, что, выглянув в окно дома по улице Циолковского, увидел животное в крови.
Смотрю, идет косуля, шатается, ухо в крови. Потом раз и упала, легла под окнами, — рассказал редакции тагильчанин.
Корреспондент TagilCity.ru обратился в ЕДДС. Там сообщили, что спецслужбы уже в курсе находки.
Уже было много звонков по этому поводу. Животное не убито, ему поставили снотворное. Пугать не нужно, скоро за косулей приедут, — сообщили в ЕДДС.
Отметим, что появление косули в центре города, в достаточном удалении от окраин, — довольно необычное явление. Специалисты предположили, что косуля бегала и самоповредилась.