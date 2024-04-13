Силовики Екатеринбуруга нагрянули в цыганский табор после драки со стрельбой

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Задержание произошло в ночь на 12 апреля. На сегодняшний день по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. По словам источника Е1, все нападавшие на сотрудников ремонтной мастерской, проживают в Цыганском поселке.
Конфликт между хозяином мастерской и молодыми людьми начался из-за парковки. Директор кинул в посетителей ключами, а потом, уже в помещении, выстрелил в одного из них из строительного пистолета.
Спустя некоторое время цыгане вернулись уже впятером. Завязалась драка в результате которой увечья получил работник предприятия. Сам директор не пострадал.
А в Каменске-Уральском несколько подростков избили сироту, которого воспитывает бабушка. Им не не понравилась длина волос сверстника.