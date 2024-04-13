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Силовики Екатеринбуруга нагрянули в цыганский табор после драки со стрельбой

Силовики Екатеринбуруга нагрянули в цыганский табор после драки со стрельбой

13 апреля 2024, 10:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники силовых ведомств задержали несколько человек в цыганском таборе. Они искали лиц, причастных к драке со стрельбой.

Задержание произошло в ночь на 12 апреля. На сегодняшний день по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. По словам источника Е1, все нападавшие на сотрудников ремонтной мастерской, проживают в Цыганском поселке.

Конфликт между хозяином мастерской и молодыми людьми начался из-за парковки. Директор кинул в посетителей ключами, а потом, уже в помещении, выстрелил в одного из них из строительного пистолета.

Спустя некоторое время цыгане вернулись уже впятером. Завязалась драка в результате которой увечья получил работник предприятия. Сам директор не пострадал.

А в Каменске-Уральском несколько подростков избили сироту, которого воспитывает бабушка. Им не не понравилась длина волос сверстника.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Задержание#Силовики#Цыгане#18+#Екатеринбург
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