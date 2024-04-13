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С 15 апреля в Нижнем Тагиле появится еще один муниципальный автобусный маршрут

В Нижнем Тагиле с 15 апреля маршрут автобуса №36 станет муниципальным

13 апреля 2024, 11:45
Фото: tagilcity.ru

С 15 апреля в Нижнем Тагиле появится еще один муниципальный автобусный маршрут

Маршрут автобуса № 36, который курсирует от ВМЗ до ТРЦ «ДЕПО», с 15 апреля 2024 года переходит на обслуживание МУП «Тагильский трамвай».

С расписанием пассажиры уже сейчас могут ознакомиться на официальном сайте предприятия.

Отправления от остановки
ВМЗ		 Отправления от остановки
ТРЦ «Депо»
6:00 6:45
7:30 8:15
9:45 10:30
10:30 11:15
11:15 12:00
12:00 12:45
12:45 13:30
13:30 14:55
14:15 15:35
15:40 16:25
16:20 17:05
17:10 17:55
17:50 18:35
19:10 19:55
20:40 22:05

Маршрут №36 станет уже 13-м по счету, который начнет обслуживать муниципальный транспорт. В дальнейшем на линию выйдут еще два. Это маршруты № 38 и № 65.

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#Евгения Сафина#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Автобус#Маршрут#Вмз#Депо#Екатеринбург
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