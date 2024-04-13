В Нижнем Тагиле с 15 апреля маршрут автобуса №36 станет муниципальным

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
С расписанием пассажиры уже сейчас могут ознакомиться на официальном сайте предприятия.
|Отправления от остановки
ВМЗ
|Отправления от остановки
ТРЦ «Депо»
|6:00
|6:45
|7:30
|8:15
|9:45
|10:30
|10:30
|11:15
|11:15
|12:00
|12:00
|12:45
|12:45
|13:30
|13:30
|14:55
|14:15
|15:35
|15:40
|16:25
|16:20
|17:05
|17:10
|17:55
|17:50
|18:35
|19:10
|19:55
|20:40
|22:05
Маршрут №36 станет уже 13-м по счету, который начнет обслуживать муниципальный транспорт. В дальнейшем на линию выйдут еще два. Это маршруты № 38 и № 65.