В тагильской школе №32 на парте, за которой сидел Путин, появилась памятная табличка

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
А 12 апреля в Нижний Тагил приехали депутаты Законодательного собрания Свердловской области во главе с председателем Людмилой Бабушкиной. Мэр Владислав Пинаев во время рабочей встречи показал гостям обновленные после реконструкции ГДДЮТ и школу №32. В учебном заведении они с удовольствием провели тест-драйв парты, за которой сидел президент Владимир Путин во время своего визита.
Хочу сказать огромные слова благодарности депутатскому корпусу за конструктив и понимание тех процессов, которые сегодня происходят в муниципальных образованиях, — сказал Владислав Пинаев.
Он также поблагодарил за поддержку и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.