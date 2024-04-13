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Парта Путина появилась в школе №32 Нижнего Тагила

В тагильской школе №32 на парте, за которой сидел Путин, появилась памятная табличка

13 апреля 2024, 05:57
Фото: Скриншот видео Владислава Пинаева

Парта Путина появилась в школе №32 Нижнего Тагила

В кабинете физике школы № 32 Нижнего Тагила на парту, за которой во время визита сидел президент РФ Владимир Путин, повесили памятную табличку.

А 12 апреля в Нижний Тагил приехали депутаты Законодательного собрания Свердловской области во главе с председателем Людмилой Бабушкиной. Мэр Владислав Пинаев во время рабочей встречи показал гостям обновленные после реконструкции ГДДЮТ и школу №32. В учебном заведении они с удовольствием провели тест-драйв парты, за которой сидел президент Владимир Путин во время своего визита.

Фото: Скриншот видео Владислава Пинаева
Хочу сказать огромные слова благодарности депутатскому корпусу за конструктив и понимание тех процессов, которые сегодня происходят в муниципальных образованиях, — сказал Владислав Пинаев.

Он также поблагодарил за поддержку и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
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