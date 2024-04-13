В тагильской школе №32 на парте, за которой сидел Путин, появилась памятная табличка

А 12 апреля в Нижний Тагил приехали депутаты Законодательного собрания Свердловской области во главе с председателем Людмилой Бабушкиной. Мэр Владислав Пинаев во время рабочей встречи показал гостям обновленные после реконструкции ГДДЮТ и школу №32. В учебном заведении они с удовольствием провели тест-драйв парты, за которой сидел президент Владимир Путин во время своего визита.