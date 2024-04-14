187,5 тысячи цветов украсят клумбы в парках и скверах Нижнего Тагила в 2024 году

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Цветники для посадки однолетников займут территории площадью в 4,7 тысячи квадратных метров. Часть из них будет высажена в вазонах. Схемы расположения цветников уже утверждены. Оказывать услуги необходимо с даты заключения контракта до 31 октября 2024 года.
Согласно документации, работники подрядной организации должны будут подготовить и прорыхлить почву, прибрать территории, высадить рассаду с учетом нанесения рисунка, поливать и удобрять цветы. По окончанию сезона, растения будут удалены с клумб, а мусор вывезен.
В разных районах Нижнего Тагила появятся цинерарии, красные сальвии, различные сорта бархатцев, бегонии, петунии и другие цветы, выяснила редакция TagilCity.ru.
Заявки на тендер можно подавать до 23 апреля 2024 года. Затем комиссия определит победителя электронного аукциона.