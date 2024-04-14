tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В Нижнем Тагиле высадят 187,5 тысячи цветов на общественных территориях

187,5 тысячи цветов украсят клумбы в парках и скверах Нижнего Тагила в 2024 году

14 апреля 2024, 10:40
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле высадят 187,5 тысячи цветов на общественных территориях

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займется высадкой цветов и уходом за растениями на общественных территориях в 2024 году. На эти цели выделено 5,3 миллиона рублей.

Цветники для посадки однолетников займут территории площадью в 4,7 тысячи квадратных метров. Часть из них будет высажена в вазонах. Схемы расположения цветников уже утверждены. Оказывать услуги необходимо с даты заключения контракта до 31 октября 2024 года.

Согласно документации, работники подрядной организации должны будут подготовить и прорыхлить почву, прибрать территории, высадить рассаду с учетом нанесения рисунка, поливать и удобрять цветы. По окончанию сезона, растения будут удалены с клумб, а мусор вывезен.

В разных районах Нижнего Тагила появятся цинерарии, красные сальвии, различные сорта бархатцев, бегонии, петунии и другие цветы, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Проектная документация

Заявки на тендер можно подавать до 23 апреля 2024 года. Затем комиссия определит победителя электронного аукциона.

Цветы на клумбах в Нижнем Тагиле высадит предприниматель из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Благоустройство площади у памятника воинам ВОВ под Тагилом обойдется на 15% дешевлеСквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройствоВ Дни защиты окружающей среды в Тагиле пройдут городской субботник и конкурс цветов
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Подрядчик#Клумбы#Цветы#Екатеринбург#Закупка#Рассада
Подпишитесь
Три дня в марте жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом
12 апреля, 11:19
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
12 апреля, 04:36
Прямо под камерами: закладчики орудовали в подъезде на Вагонке в Нижнем Тагиле
12 апреля, 08:14
«Шла и упала»: косуля в крови бегала по центру Нижнего Тагила
Вчера, 07:58
В тагильской школе №32 на парте, за которой сидел Путин, появилась памятная табличка
Вчера, 05:57
В Нижнем Тагиле с 15 апреля маршрут автобуса №36 станет муниципальным
Вчера, 11:45
"