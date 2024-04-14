187,5 тысячи цветов украсят клумбы в парках и скверах Нижнего Тагила в 2024 году

Цветники для посадки однолетников займут территории площадью в 4,7 тысячи квадратных метров. Часть из них будет высажена в вазонах. Схемы расположения цветников уже утверждены. Оказывать услуги необходимо с даты заключения контракта до 31 октября 2024 года.