Безопасность под угрозой? ЧОП «Спецохрана» отсутствует на посту в гимназии Тагила

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
По словам родителей учащихся гимназии №18, дети рассказывают о том, что во втором корпусе охранник, который должен постоянно сидеть при входе, очень часто отсутствует на рабочем месте. Он не только не выполняет свои прямые служебные обязанности, но и оставляет без присмотра дорогостоящую технику.
Кроме того, калитки и входные двери всегда нараспашку. Между тем, они должны открываться только с определенного ключа, который выдают учащимся.
Сын выходил из школы. Скинул мне видео. Охранника нет, оба турникета открыты, входная дверь нараспашку. Металлодетектор пропищал, но никто не отреагировал на это. Ребенок говорит, что такую ситуацию с начала четвертой четверти наблюдает постоянно. Очень страшно за детей, ведь любой злоумышленник может спокойно войти в школу с оружием, — рассказала TagilCity.ru Елена, возмущенная мать школьника.
В мэрии пояснили, что с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года в гимназии №18 услуги охраны будет оказывать ЧОП «Спецохрана». При этом, предприятию по поводу работы уже направлена претензия от Управления образования Нижнего Тагила.
В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей охранником в ЧОП направлена претензия. При возникновении вопросов по обеспечению безопасности, просим обращаться к директору гимназии, Игорю Юрлову, — рассказали журналисту TagilCity.ru в преесс-службе администрации Нижнего Тагила.