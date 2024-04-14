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В гимназии Нижнего Тагила охранник отсутствует на рабочем месте

Безопасность под угрозой? ЧОП «Спецохрана» отсутствует на посту в гимназии Тагила

14 апреля 2024, 09:46
Фото: tagilcity.ru

В гимназии Нижнего Тагила охранник отсутствует на рабочем месте

Родители учащихся гимназии №18 в Нижнем Тагиле обеспокоены тем, что жизнь их детей находится под угрозой. По их словам, охранник постоянно покидает свое рабочее место. На смену бывшему подрядчику, который отвечал за безопасность в школе, с 1 апреля 2024 года вышло ЧОП «Спецохрана».

По словам родителей учащихся гимназии №18, дети рассказывают о том, что во втором корпусе охранник, который должен постоянно сидеть при входе, очень часто отсутствует на рабочем месте. Он не только не выполняет свои прямые служебные обязанности, но и оставляет без присмотра дорогостоящую технику.

Кроме того, калитки и входные двери всегда нараспашку. Между тем, они должны открываться только с определенного ключа, который выдают учащимся.

Фото: tagilcity.ru
Сын выходил из школы. Скинул мне видео. Охранника нет, оба турникета открыты, входная дверь нараспашку. Металлодетектор пропищал, но никто не отреагировал на это. Ребенок говорит, что такую ситуацию с начала четвертой четверти наблюдает постоянно. Очень страшно за детей, ведь любой злоумышленник может спокойно войти в школу с оружием, — рассказала TagilCity.ru Елена, возмущенная мать школьника.

В мэрии пояснили, что с 1 апреля 2024 года до 31 декабря 2026 года в гимназии №18 услуги охраны будет оказывать ЧОП «Спецохрана». При этом, предприятию по поводу работы уже направлена претензия от Управления образования Нижнего Тагила.

В связи с ненадлежащим исполнением обязанностей охранником в ЧОП направлена претензия. При возникновении вопросов по обеспечению безопасности, просим обращаться к директору гимназии, Игорю Юрлову, — рассказали журналисту TagilCity.ru в преесс-службе администрации Нижнего Тагила.
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