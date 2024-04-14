Безопасность под угрозой? ЧОП «Спецохрана» отсутствует на посту в гимназии Тагила

По словам родителей учащихся гимназии №18, дети рассказывают о том, что во втором корпусе охранник, который должен постоянно сидеть при входе, очень часто отсутствует на рабочем месте. Он не только не выполняет свои прямые служебные обязанности, но и оставляет без присмотра дорогостоящую технику.