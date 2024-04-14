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Четырехмесячный ребенок умер в Березовском

Четырехмесячный ребенок умер в Березовском

14 апреля 2024, 12:19
Фото: 1MI
В Березовском скончался четырехмесячный ребенок. Соседи обвиняют в смерти младенца его мать.

По словам соседей, мать умершего ребенка якобы употребляла запрещенные вещества. На похороны сына она пришла в розовой одежде и при этом не плакала, пишет Е1.

Как рассказал одна из местных жительниц, горожане намерены устроить самосуд женщине, поведение и образ жизни которой они считают аморальным.

При этом сама женщина утверждает, что в смерти ребенка она не виновата. По ее словам, он уснул и не проснулся.

Напомним, в январе 2024 года в Первоуральске скончался месячный мальчик. Его родители в этот момент праздновали месяц со дня рождения сына.

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