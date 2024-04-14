Четырехмесячный ребенок умер в Березовском

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По словам соседей, мать умершего ребенка якобы употребляла запрещенные вещества. На похороны сына она пришла в розовой одежде и при этом не плакала, пишет Е1.
Как рассказал одна из местных жительниц, горожане намерены устроить самосуд женщине, поведение и образ жизни которой они считают аморальным.
При этом сама женщина утверждает, что в смерти ребенка она не виновата. По ее словам, он уснул и не проснулся.
Напомним, в январе 2024 года в Первоуральске скончался месячный мальчик. Его родители в этот момент праздновали месяц со дня рождения сына.