Голый мужчина прогулялся по улице Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Обнаженного горожанина заметили прохожие. Он прогуливался по дороге, при этом перед ним ехали два автомобиля, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».
По какой причине екатеринбуржец находился на улице без одежды — неизвестно.
Напомним, 11 апреля 2024 года в Екатеринбурге очевидцы заметили женщину, которая была на подоконнике и наносила себе порезы. При этом она просила, чтобы ей вернули ее детей.
По словам сестры екатеринбурженки, детей у нее никто не забирал. Незадолго до этого инцидента она выбросила из окна телевизор.