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Голый мужчина прогулялся по улице Екатеринбурга

Голый мужчина прогулялся по улице Екатеринбурга

14 апреля 2024, 07:08
Фото: 1MI
Обнаженный мужчина в Екатеринбурге гулял по улице в районе Химмаша.

Обнаженного горожанина заметили прохожие. Он прогуливался по дороге, при этом перед ним ехали два автомобиля, рассказали в Telegram-канале «Дно Исети».

По какой причине екатеринбуржец находился на улице без одежды — неизвестно.

Напомним, 11 апреля 2024 года в Екатеринбурге очевидцы заметили женщину, которая была на подоконнике и наносила себе порезы. При этом она просила, чтобы ей вернули ее детей.

По словам сестры екатеринбурженки, детей у нее никто не забирал. Незадолго до этого инцидента она выбросила из окна телевизор.

Женщина бросалась голой грудью на машины в Екатеринбурге
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