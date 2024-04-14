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Иран атаковал Израиль огромным количеством беспилотников

Иран атаковал Израиль огромным количеством беспилотников

14 апреля 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Иран начал вооруженную атаку на Израиль. Запущено большое количество беспилотников 13 апреля 2024 года.

Данная атака беспилотников — самая массированная в мировой истории. Кроме беспилотников, в Израиль могли быть запущены ракеты, пишут «Новые известия».

Системы ПВО в Израиле сейчас находятся в высокой боевой готовности. Авиасообщение между двумя странами сейчас приостановлено.

Как рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, страна готова к атакам на нее и отразит их. При этом глава Ирана Аятолла Хоменеи выложил в сети пост, в котором содержатся угрозы Израилю.

Кроме того, авиация РФ запретила отечественным авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством двух конфликтующих стран.

Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС совершил ракетные удары по Израилю.

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