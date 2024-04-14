Иран атаковал Израиль огромным количеством беспилотников

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Данная атака беспилотников — самая массированная в мировой истории. Кроме беспилотников, в Израиль могли быть запущены ракеты, пишут «Новые известия».
Системы ПВО в Израиле сейчас находятся в высокой боевой готовности. Авиасообщение между двумя странами сейчас приостановлено.
Как рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, страна готова к атакам на нее и отразит их. При этом глава Ирана Аятолла Хоменеи выложил в сети пост, в котором содержатся угрозы Израилю.
Кроме того, авиация РФ запретила отечественным авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством двух конфликтующих стран.
Напомним, 7 октября 2023 года ХАМАС совершил ракетные удары по Израилю.