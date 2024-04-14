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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле

Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле

14 апреля 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники областного Росприроднадзора выехали в Нижний Тагил, чтобы отобрать пробы атмосферного воздуха.

Из-за ухудшения качества воздуха в городе были организованы выездные обследования, используя для этого экологичные посты уральского Центра лабораторного анализа и технических измерений, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Сотрудники учреждения должны отобрать пробы воздуха в точках главных городских предприятий, которые загрязняют Нижний Тагил. По итогам отборов примут необходимые меры.

Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле в атмосфере был формальдегид, который в течение месяца три раза превышал ПДК.

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