Качество воздуха ухудшилось в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Из-за ухудшения качества воздуха в городе были организованы выездные обследования, используя для этого экологичные посты уральского Центра лабораторного анализа и технических измерений, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.
Сотрудники учреждения должны отобрать пробы воздуха в точках главных городских предприятий, которые загрязняют Нижний Тагил. По итогам отборов примут необходимые меры.
Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле в атмосфере был формальдегид, который в течение месяца три раза превышал ПДК.