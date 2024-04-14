Мотоциклист попал в смертельное ДТП под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Водитель иномарки, совершая разворот, не уступил место мотоциклу, который ехал навстречу, вследствие чего между транспортными средствами произошло столкновение, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Молодой человек, управлявший мотоциклом, погиб на месте происшествия. В момент аварии на нем был надет специальный шлем. К месту ЧП прибыли сотрудники автоинспекции. Они проводят проверку по факту аварии.
Напомним, на Серовском тракте погиб водитель автомобиля LADA Vesta. Он превысил скорость езды и в какой-то момент потерял контроль над управлением.