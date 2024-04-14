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Мотоциклист попал в смертельное ДТП под Екатеринбургом

Мотоциклист попал в смертельное ДТП под Екатеринбургом

14 апреля 2024, 05:26
Фото: ГИБДД по Свердловской области
На подъезде к железнодорожной станции Кольцово произошла смертельная авария с участием мотоцикла и автомобиля Kia. ДТП произошло 13 апреля 2024 года.

Водитель иномарки, совершая разворот, не уступил место мотоциклу, который ехал навстречу, вследствие чего между транспортными средствами произошло столкновение, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Молодой человек, управлявший мотоциклом, погиб на месте происшествия. В момент аварии на нем был надет специальный шлем. К месту ЧП прибыли сотрудники автоинспекции. Они проводят проверку по факту аварии.

Напомним, на Серовском тракте погиб водитель автомобиля LADA Vesta. Он превысил скорость езды и в какой-то момент потерял контроль над управлением.

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