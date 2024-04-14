Началась эвакуация жителей Курганской области из-за угрозы затопления

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Так, уровень воды в реке дошел до 507 сантиметров. Течение реки тоже усилилось. В связи с этим есть вероятность потопа в Кургане, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Из-за угрозы наводнения в жилых зданиях будут отключать электричество и газоснабжение. В настоящее время затоплены 473 земельных участка, 304 дома, более пяти дорог и мост.
Сотрудники МЧС призвали местных жителей эвакуироваться заранее, до затопления.
Напомним, в Кургане всех школьников перевели на дистанционное обучение в связи с затоплением.