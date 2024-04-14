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В Курганской области возникла угроза затопления из-за поднятия уровня воды

Началась эвакуация жителей Курганской области из-за угрозы затопления

14 апреля 2024, 07:45
Фото: 1MI

В Курганской области возникла угроза затопления из-за поднятия уровня воды

В Курганской области уровень воды в реке Тобол стал больше на полметра за ночь 14 апреля 2024 года.

Так, уровень воды в реке дошел до 507 сантиметров. Течение реки тоже усилилось. В связи с этим есть вероятность потопа в Кургане, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Из-за угрозы наводнения в жилых зданиях будут отключать электричество и газоснабжение. В настоящее время затоплены 473 земельных участка, 304 дома, более пяти дорог и мост.

Сотрудники МЧС призвали местных жителей эвакуироваться заранее, до затопления.

Напомним, в Кургане всех школьников перевели на дистанционное обучение в связи с затоплением.

В Курганской области началось затопление
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