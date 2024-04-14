Облако березовой пыльцы накроет Нижний Тагил

Березы являются самым агрессивным аллергеном. Пылинки у деревьев совсем небольшие, поэтому очень летучие, далеко разносятся ветром и легко попадают в организмы людей. Опасность для аллергиков представляет уже высокая концентрация. У них может появляться чихание, зуд, слезоточивость и другие признаки недомогания.