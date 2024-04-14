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Updated Сегодня, 11:25

Аллергиков Нижнего Тагила предупредили о высоком уровне пыльцы березы

Облако березовой пыльцы накроет Нижний Тагил

14 апреля 2024, 11:23
Фото: 1MI

Аллергиков Нижнего Тагила предупредили о высоком уровне пыльцы березы

Синоптики предупреждают аллергиков Нижнего Тагила, что на предстоящей неделе, с 16 по 21 апреля 2024 года, в городе будет наблюдаться высокий уровень пыльцы березы.

Наиболее высокую концентрацию в три балла по пятибалльной шкале метеорологи обещают в среду, субботу и воскресенье, 17, 20 и 21 апреля.

Березы являются самым агрессивным аллергеном. Пылинки у деревьев совсем небольшие, поэтому очень летучие, далеко разносятся ветром и легко попадают в организмы людей. Опасность для аллергиков представляет уже высокая концентрация. У них может появляться чихание, зуд, слезоточивость и другие признаки недомогания.

Ранее редакция аллерголог-иммунолог давал рекомендации о том, как лучше защищаться от негативных последствий в период цветения растений.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Прогноз погоды#Природа#Екатеринбург#Аллергия#Цветение#Береза
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