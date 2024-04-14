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Росприроднадзор выявил нарушения в работе завода твердых сплавов в Кировграде

Росприроднадзор выявил нарушения в работе завода твердых сплавов в Кировграде

14 апреля 2024, 08:42
Фото: Изображение Midjourney
В результате проверки завода твердых сплавов в Кировграде сотрудниками Росприроднадзора был выявлен ряд различных нарушений.

Так, сотрудники ведомства выявили нарушения в обращении с отходами, а также было установлено несоблюдение охраны воздуха, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Кроме того, выяснилось, что на некоторые отходы у завода не имеется лицензии, качество мониторинга объекта находится на низком уровне, а выбросы в атмосферу проводятся при отсутствии спецразрешения.

Инспекторы обязали завод ликвидировать все имеющиеся нарушения. Лицо, чья виновность была установлена, будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле местные жители дышали формальдегидом. Данное вещество трижды превышало ПДК.

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#Елизавета Зиборова#Экология#Проверка#Завод#Административная ответственность#Воздух#Отходы#Кировград#Предприятие#Сотрудники#Выбросы#Нарушения#Лицензия#Росприроднадзор#Екатеринбург
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