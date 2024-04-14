Росприроднадзор выявил нарушения в работе завода твердых сплавов в Кировграде

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Так, сотрудники ведомства выявили нарушения в обращении с отходами, а также было установлено несоблюдение охраны воздуха, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора.
Кроме того, выяснилось, что на некоторые отходы у завода не имеется лицензии, качество мониторинга объекта находится на низком уровне, а выбросы в атмосферу проводятся при отсутствии спецразрешения.
Инспекторы обязали завод ликвидировать все имеющиеся нарушения. Лицо, чья виновность была установлена, будут привлечены к административной ответственности.
Напомним, в марте 2024 года в Нижнем Тагиле местные жители дышали формальдегидом. Данное вещество трижды превышало ПДК.