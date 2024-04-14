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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

В Нижнем Тагиле выделено 4,7 млн на прочистку канализационных труб на Тагилстрое

Сети канализации прочистят на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

14 апреля 2024, 12:06
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле выделено 4,7 млн на прочистку канализационных труб на Тагилстрое

В Нижнем Тагиле объявлена закупка на выполнение работ по прочистке сетей канализации на Тагилстрое. Начальная сумма контракта составляет 4,7 миллиона рублей.

Работы будут проводиться в границах улиц Гвардейская, Попова, Черноморская, Индивидуальная и Металлургов. Сдать объекты заказчику необходимо до 30 июня 2024 года. Всего, согласно техническому заданию, подрядчик прочистит более 4,7 тысячи погонных метров труб различного диаметра, выяснила редакция TagilCity.ru.

На объекте должны присутствовать только квалифицированные сотрудники с необходимыми допусками и разрешениями. Также в ходе работ нужно соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности.

Гарантийный срок на эксплуатацию составит не менее двух месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 2 мая 2024 года.

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