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В Екатеринбурге силовики накрыли бордель

Силовики накрыли очередную «проститутошную» в Екатеринбурге

14 апреля 2024, 12:50
Фото: Е1

В Екатеринбурге силовики накрыли бордель

В Екатеринбурге был обнаружен бордель на Авиационной улице, существовавший под видом спа-салона.

Ранее в отношении владельцев данного заведения возбуждали уголовное дело за организацию проституции. При этом бордель продолжал существовать, пишет Е1.

Во время обыска силовики обнаружили прайс-лист на оказание услуг, перцовый баллончик для защиты от неадекватных клиентов и другие улики.

Фото: Е1

В отношении одной из сотрудниц, которая была на работе во время проверки правоохранителей, составили административные документы. Остальную документацию приобщат к уголовному делу.

Напомним, в 2023 году местные жители жаловались на то, что в этом салоне часто шумят пьяные компании.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#ЧП#Росгвардия#Силовики#Проституция#Бордель#Клиенты#18+#Екатеринбург#Инцидент#Интимные услуги
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