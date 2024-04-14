Силовики накрыли очередную «проститутошную» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Updated Сегодня, 12:50
Ранее в отношении владельцев данного заведения возбуждали уголовное дело за организацию проституции. При этом бордель продолжал существовать, пишет Е1.
Во время обыска силовики обнаружили прайс-лист на оказание услуг, перцовый баллончик для защиты от неадекватных клиентов и другие улики.
В отношении одной из сотрудниц, которая была на работе во время проверки правоохранителей, составили административные документы. Остальную документацию приобщат к уголовному делу.
Напомним, в 2023 году местные жители жаловались на то, что в этом салоне часто шумят пьяные компании.