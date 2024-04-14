Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения

В 2023 году на предприятии ЕВРАЗ НТМК сотрудники Росприроднадзора провели проверку. В ее ходе был выявлен ряд нарушений, в связи с чему заводу было выдано предписание устранить эти нарушения, сообщается в картотеке регионального Арбитражного суда.