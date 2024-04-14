Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В 2023 году на предприятии ЕВРАЗ НТМК сотрудники Росприроднадзора провели проверку. В ее ходе был выявлен ряд нарушений, в связи с чему заводу было выдано предписание устранить эти нарушения, сообщается в картотеке регионального Арбитражного суда.
Предприятие после выданного предписания обратилось в суд с требованием отменить данное предписание. Рассмотрев обращение, суд принял решение отказать в его удовлетворении и оставить решение ведомства без изменений.
Напомним, в Екатеринбурге в СПА-салоне во время проверки обнаружились нарушения пожарных норм, из-за чего работу салона временно приостановили до устранения нарушений.