tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения

Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения

14 апреля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Арбитражный областной суд не стал удовлетворять жалобу предприятия ЕВРАЗ НТМК на Росприроднадзор.

В 2023 году на предприятии ЕВРАЗ НТМК сотрудники Росприроднадзора провели проверку. В ее ходе был выявлен ряд нарушений, в связи с чему заводу было выдано предписание устранить эти нарушения, сообщается в картотеке регионального Арбитражного суда.

Предприятие после выданного предписания обратилось в суд с требованием отменить данное предписание. Рассмотрев обращение, суд принял решение отказать в его удовлетворении и оставить решение ведомства без изменений.

Напомним, в Екатеринбурге в СПА-салоне во время проверки обнаружились нарушения пожарных норм, из-за чего работу салона временно приостановили до устранения нарушений.

Генпрокуратура РФ выиграла иск на 105 млрд рублей по делу ЧЭМК в арбитражном суде
Узнать подробнее
Читайте также:
Проверяющие нагрянули в «Водоканал» в Нижнем ТагилеРосприроднадзор выявил нарушения в работе завода твердых сплавов в КировградеНикакого саботажа: сотрудники уральской Авиалесоохраны будут работать в сезон пожаров
#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Суд#ЕВРАЗ НТМК#Жалоба#Обращение#Нарушения#Предписание#Росприроднадзор#Екатеринбург#Судебное решение
Подпишитесь
Три дня в марте жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом
12 апреля, 11:19
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
12 апреля, 04:36
Прямо под камерами: закладчики орудовали в подъезде на Вагонке в Нижнем Тагиле
12 апреля, 08:14
«Шла и упала»: косуля в крови бегала по центру Нижнего Тагила
Вчера, 07:58
В тагильской школе №32 на парте, за которой сидел Путин, появилась памятная табличка
Вчера, 05:57
В Нижнем Тагиле с 15 апреля маршрут автобуса №36 станет муниципальным
Вчера, 11:45
"