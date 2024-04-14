tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В Екатеринбург придет летняя жара до +29 градусов

В Екатеринбург придет летняя жара до +29 градусов

14 апреля 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге потеплеет до +29 градусов к 19 апреля 2024 года.

Теплая погода в Екатеринбурге установится до конца апреля, при этом возможны небольшие спады температуры. Летнее тепло прогнозируется на сервисе «Яндекс. Погода».

При этом региональный синоптик Алексей Пулин сообщил, что такая температура в этом месяца в настоящий момент под вопросом и предложил подождать с прогнозами несколько дней.

Напомним, с 15 по 19 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле будет пасмурно и дождливо, а также ожидается сильный ветер. Средняя температура в городе будет +13 градусов. К ночи возможны похолодания до +7 градусов.

Самая теплая погода в 2024 году зафиксирована в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области наступит тропическое потеплениеДо +14 градусов потеплеет в Нижнем Тагиле в начале апреляНа юге Свердловской области ожидается рекордно теплая температура
#Елизавета Зиборова#Потепление#Апрель#Температура воздуха#Погода#Жара#Прогноз погоды#Теплая погода#Весна#Природа#Екатеринбург
Подпишитесь
Три дня в марте жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом
12 апреля, 11:19
Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
12 апреля, 04:36
Прямо под камерами: закладчики орудовали в подъезде на Вагонке в Нижнем Тагиле
12 апреля, 08:14
«Шла и упала»: косуля в крови бегала по центру Нижнего Тагила
Вчера, 07:58
В тагильской школе №32 на парте, за которой сидел Путин, появилась памятная табличка
Вчера, 05:57
В Нижнем Тагиле с 15 апреля маршрут автобуса №36 станет муниципальным
Вчера, 11:45
"