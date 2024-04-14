В Екатеринбург придет летняя жара до +29 градусов

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Теплая погода в Екатеринбурге установится до конца апреля, при этом возможны небольшие спады температуры. Летнее тепло прогнозируется на сервисе «Яндекс. Погода».
При этом региональный синоптик Алексей Пулин сообщил, что такая температура в этом месяца в настоящий момент под вопросом и предложил подождать с прогнозами несколько дней.
Напомним, с 15 по 19 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле будет пасмурно и дождливо, а также ожидается сильный ветер. Средняя температура в городе будет +13 градусов. К ночи возможны похолодания до +7 градусов.