В Екатеринбурге завершены поиски подростка со шрамом на брови и татуировкой

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
У исчезнувшего школьника темные глаза и русые волосы. На левой брови у мальчика имеется шрам, а левом предплечье есть татуировка «пульс с сердцем», рассказали в региональном отряде «Прорыв».
Из одежды на юноше в день пропажи были черные джинсы, светлая спортивная обувь, коричневая куртка. Через некоторое время после исчезновения мальчика нашли живым. Подробности о том, где он был и почему пропадал — не сообщаются.
Напомним, в Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку из Сысерти, которая пропала 2 апреля после конфликта с родителями.