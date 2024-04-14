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В Екатеринбурге завершены поиски подростка со шрамом на брови и татуировкой

В Екатеринбурге завершены поиски подростка со шрамом на брови и татуировкой

14 апреля 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 14-летний подросток с татуировкой и шрамом на брови исчез 12 апреля 2024 года.

У исчезнувшего школьника темные глаза и русые волосы. На левой брови у мальчика имеется шрам, а левом предплечье есть татуировка «пульс с сердцем», рассказали в региональном отряде «Прорыв».

Из одежды на юноше в день пропажи были черные джинсы, светлая спортивная обувь, коричневая куртка. Через некоторое время после исчезновения мальчика нашли живым. Подробности о том, где он был и почему пропадал — не сообщаются.

Напомним, в Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку из Сысерти, которая пропала 2 апреля после конфликта с родителями.

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