В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Из свердловского бюджета на разработку проекта было выделено 760 тысяч рублей по решению главы области Евгения Куйвашева. После того, как документы проекта будут готовы, специалисты точно оценят стоимость предстоящих работ, рассказали в областном Департаменте информполитики.
В больнице планируется отремонтировать фасад, крышу, вход, помещения внутри здания, поставить новые оконные рамы. Проектировщик, приступивший к реализации контракта, уже обмерил помещения. В подготовке проекта участвуют сотрудники больницы.
Реконструкцию планируется начать к июлю-августу 2024 года, а закончить в начале 2025 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле планируется реконструировать музейный центр, расположенный на улице Ленина.