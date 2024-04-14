В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт

Из свердловского бюджета на разработку проекта было выделено 760 тысяч рублей по решению главы области Евгения Куйвашева. После того, как документы проекта будут готовы, специалисты точно оценят стоимость предстоящих работ, рассказали в областном Департаменте информполитики.