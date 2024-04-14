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В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт

В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт

14 апреля 2024, 10:28
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Нижнем Тагиле пройдет капитальный ремонт в травмпункте больницы №1.

Из свердловского бюджета на разработку проекта было выделено 760 тысяч рублей по решению главы области Евгения Куйвашева. После того, как документы проекта будут готовы, специалисты точно оценят стоимость предстоящих работ, рассказали в областном Департаменте информполитики.

В больнице планируется отремонтировать фасад, крышу, вход, помещения внутри здания, поставить новые оконные рамы. Проектировщик, приступивший к реализации контракта, уже обмерил помещения. В подготовке проекта участвуют сотрудники больницы.

Реконструкцию планируется начать к июлю-августу 2024 года, а закончить в начале 2025 года.

Напомним, в Нижнем Тагиле планируется реконструировать музейный центр, расположенный на улице Ленина.

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