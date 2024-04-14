Во сколько обойдется летний отдых жителям Свердловской области в 2024 году

Он добавил, что если побережья и пляжи находятся вдали от военных объектов, то на них находиться вполне безопасно. При этом наиболее безопасным транспортом для поездок в Крым считаются поезда. Они всегда ходят по расписанию и крайне редко можно столкнуться с задержками. Однако в высокий сезон вырастает риск, что билетов может не остаться. Также в зависимости от региона поездка может оказаться долгой.