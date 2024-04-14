Во сколько обойдется летний отдых жителям Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Ожидается, что отдых летом 2024 года подорожает на 15-20% в сравнении с прошлым годом.
Степень подорожания зависит от раскрученности и востребованности курорта, но уже сейчас некоторые самые популярные отели пользуются серьезным спросом на летний сезон. Если говорить о трендовых направлениях 2024 года, то основные направления для внутреннего туризма останутся неизменными — это курорты Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик, — рассказал TagilCity.ru основатель и генеральный директор ТВИЛ.РУ Алексей Черепахин.
Если вы отправляетесь на отдых с детьми летом и при этом хотите сэкономить, то, важно учитывать, что в высокий сезон стоимость обычно не отстает от отдыха за границей. Поэтому, по мнению автора трэвел-проекта «Направления» Дмитрия Лукьянчука, не стоит сбрасывать со счетов зарубежные направления.
Тут тоже есть свои варианты сэкономить. Например, приобретая пакетные туры. Связано это, в первую очередь, с более высокой стоимостью авиабилетов при самостоятельном планировании поездки. Туроператорам доступно бронирование чартерных рейсов. Также есть возможность сэкономить за счет раннего бронирования, — рассказал TagilCity.ru Дмитрий Лукьянчук.
При этом в России лучшее время для отдыха зависит от города, который планируется посетить. Если речь идет именно о лете, то наилучими вариантами будут СанктПетербург, Урал, Сибирь, Алтай, Дальний восток и Черное и Балтийское моря, Байкал, Карелия, Приморье, Сахалин и Северный Кавказ, заявляют специалисты сервиса Tutu.ru.
Согласно данным раннего бронирования ТВИЛ.РУ, в среднем, стоимость одной ночи на курортах Краснодарского края на данный момент составляет 4,5 — 5 тысяч рублей. При этом стоимость жилья в 2023 году выросла на 17%, а средний чек увеличился на 24%.
Июнь, по словам Алексея Черепахина, является наиболее недорогим из всех летних месяцев. Например, в Сочи сутки в среднем стоят 3490 рублей, а в Анапе 3315 рублей. Пик сезона приходится на вторую половину июля и август. Тогда стоимость уже становится выше.
А вот с сентября стоимость, наоборот, снижается. Несмотря на то, что наступает бархатный сезон, погода все еще радует — солнце светит, море теплое, да и для экскурсий это наиболее комфортный период. К тому же становится меньше отдыхающих, рассказывает Алексей Черепахин.
Конечно же, в Краснодарском крае есть и бюджетные варианты, чем Сочи. Согласно данным раннего бронирования на летний сезон 2024 это Горячий Ключ, где ночь проживания в среднем стоит 2247 рублей, Шепси (2357 рублей), Ейск (3438 рублей), Новороссийск (2869 рублей), Агой (3 214 рублей), Дедеркой (2390 ррублей). В среднем в этих городах проводят от 3 до 8 дней. Данные также говорят об увеличении интереса к Крыму по сравнению с прошлым годом. Происходит это, в том числе и потому, что Крым не только держит цены, но и предлагает скидки и акции, — рассказал TagilCity.ru Алексей Черепахин.
Так, например, в среднем стоимость одной ночи в Ялте, Феодосии, Алуште летом 2024 года пока находится на отметке в 3,5 тысячи рублей. В Николаевке цена составит уже 2175 рублей, в Керчи — 2674 рубля, а в Саки — 2944 рублей. Бюджетным также считается отдых с детьми на море летом в Кавминоводе. Так, к примеру, в Железноводске в среднем ночь стоит 2005 рублей, а в Пятигорске — 2985 рублей.
Российский турист продолжает открывать собственную страну несмотря на то, что 2023 год предложил ему много новых зарубежных направлений. Дело в том, что цены на зарубежные поездки растут, а доходы россиян не увеличиваются. Поэтому так популярен отдых на бюджетных направлениях не у моря — это Барнаул, Волгоград, Воронеж, Пермь, где средняя стоимость ночи не превышает 2 000 — 2500 ₽. Востребованы поездки на 2-3 дня в соседнюю область или регион, — добавляет Алексей Черепахин.
Очень часто у жителей России, в том числе и Свердловской области, возникают вопросы по поводу отдыха в Крыму. Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев, утверждает, что если хочется хорошо отдохнуть в отпуске, то стоит посетить Крым. Например, попробовать автотуризм с палаткой.
Рекомендую взять автомобиль в аренду дней на 10 и проехаться по полуострову. Проживать можно в палатке на диких пляжах или в кемпинге (Капсель, Куш-кая, Рипарио и другие), — рассказал TagilCity.ru Дмитрий Матвеев.
Кроме того, активно в сети обсуждается безопасность отдыха в Крыму. Кто-то считает, что не стоит пока отправляться туда, так как ситуация неспокойная.
По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, за 2023 год количество отдыхающих составило 5,2 млн туристов. Этот показатель на 20% меньше того же периода прошлого года.
Снижение турпотока, конечно связано с близостью региона к зоне СВО. Поэтому риски проведения отпуска в Крыму нужно оценивать трезво, но цифры говорят о том, что вероятность стать жертвой ДТП гораздо выше, чем пострадать в результате военных действий. Гражданское население уже привыкло к текущей обстановке — привычный образ жизни мало изменился для крымчан. Люди работают, дети ходят в школы и детские сады, магазины открыты, — рассказывает Дмитрий Матвеев.
Он добавил, что если побережья и пляжи находятся вдали от военных объектов, то на них находиться вполне безопасно. При этом наиболее безопасным транспортом для поездок в Крым считаются поезда. Они всегда ходят по расписанию и крайне редко можно столкнуться с задержками. Однако в высокий сезон вырастает риск, что билетов может не остаться. Также в зависимости от региона поездка может оказаться долгой.
Для тех, кто передвигается на автомобиле, есть риск встать в пробку на досмотре перед проездом по мосту. Таким образом обеспечивается безопасность.
С учетом ограничений авиасообщения, многие туристы выбирают начальной точкой отпуска аэропорт Адлера и уже оттуда на арендованном автомобиле выезжают в сторону Крыма. Бонусом такого маршрута является целое путешествие по курортным городам с возможностью долгих остановок в приморских курортах, — добавил Дмитрий Матвеев.
В течение двух лет туристы могли отправиться на льготный отпуск в России и получить кэшбек. Однако в 2023 году средства на это предусмотрены не были. Также как и на 2024 год.
Как сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пока планов о выделении средств у правительства нет. От отметил, что это была больше мера поддержки бизнеса и граждан в условиях упавшего спроса. Его нужно было поддержать. При этом такие меры способны разогнать инфляцию и привести к росту цен. А это уже упадет на плечи потребителей.
Чернышенко также добавил, что возможно кэшбек будет возвращен, но уже в качестве меры соцподдержки для отдельных категорий граждан. Повсеместным он уже не станет.