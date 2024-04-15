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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

636 мигрантов-нелегалов выдворили из Свердловской области

636 человек принудительно выдворили из Свердловской области

15 апреля 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney

636 мигрантов-нелегалов выдворили из Свердловской области

Эти иностранцы нарушили миграционное законодательство, находясь на территории РФ в Свердловской области без разрешительных документов.

Сделали это приставы, отметили в пресс-службе ведомства. Лишь на прошлой неделе на Родину было отправлено 184 человека.

В основном, это таджики, узбеки, кыргызы. Они приехали в Свердловскую область на работу, но не легализовались официально. Отправления домой все они ждали в центрах временного содержания иностранцев.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга полтора года ввозил в РФ мигрантов и заработал на этом 11 млн рублей.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Москва#Мигранты#Приставы#Судебные приставы#ФССП#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Выдворение
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