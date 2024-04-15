636 человек принудительно выдворили из Свердловской области

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Сделали это приставы, отметили в пресс-службе ведомства. Лишь на прошлой неделе на Родину было отправлено 184 человека.
В основном, это таджики, узбеки, кыргызы. Они приехали в Свердловскую область на работу, но не легализовались официально. Отправления домой все они ждали в центрах временного содержания иностранцев.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга полтора года ввозил в РФ мигрантов и заработал на этом 11 млн рублей.