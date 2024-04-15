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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Жители Екатеринбурга требуют от академии красоты вернуть деньги за курсы

Академия красоты собрала деньги на обучение с жителей Екатеринбурга. Курсов не было

15 апреля 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney

Жители Екатеринбурга требуют от академии красоты вернуть деньги за курсы

Жители Екатеринбурга решили засудить академию красоты, которая обманула их с курсами. Речь идет об академии «Эколь».

Представители компании взяли с людей средства за курсы, однако никаких занятий не состоялось, пишет Е1.

Одна из пострадавших — местная жительница Вероника. В декабре она записалась на курс «Парикмахер». Заплатила за это 33 тысячи. Спустя время она решила отказаться от прохождения курсов. Тогда она попросила расторгнуть договор. Вероника потребовала вернуть средства. Прошло три месяца, но средств она так и не увидела.

Выяснилось, что она не одна, кто не получил деньги. Не было и самих курсов. Множество жалоб на академию поступило в Роспотребнадзор.

В настоящий момент готовится коллективный иск. Все желающие пострадавшие могут до 1 июля подать заявление в Центральный Екатеринбургский отдел управления, либо на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам 700 тысяч рублей.

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