Академия красоты собрала деньги на обучение с жителей Екатеринбурга. Курсов не было

Одна из пострадавших — местная жительница Вероника. В декабре она записалась на курс «Парикмахер». Заплатила за это 33 тысячи. Спустя время она решила отказаться от прохождения курсов. Тогда она попросила расторгнуть договор. Вероника потребовала вернуть средства. Прошло три месяца, но средств она так и не увидела.