Академия красоты собрала деньги на обучение с жителей Екатеринбурга. Курсов не было

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Представители компании взяли с людей средства за курсы, однако никаких занятий не состоялось, пишет Е1.
Одна из пострадавших — местная жительница Вероника. В декабре она записалась на курс «Парикмахер». Заплатила за это 33 тысячи. Спустя время она решила отказаться от прохождения курсов. Тогда она попросила расторгнуть договор. Вероника потребовала вернуть средства. Прошло три месяца, но средств она так и не увидела.
Выяснилось, что она не одна, кто не получил деньги. Не было и самих курсов. Множество жалоб на академию поступило в Роспотребнадзор.
В настоящий момент готовится коллективный иск. Все желающие пострадавшие могут до 1 июля подать заявление в Центральный Екатеринбургский отдел управления, либо на сайте Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам 700 тысяч рублей.