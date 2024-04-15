Более 170 школьников в Свердловской области просят помощи у врачей из-за депрессии

Как рассказала детский психиатр Ирина Гордеева, родителям и педагогам нужно проявлять участие, если в поведении ребенка происходят внезапные изменения: раздражительность, перепады настроения, отказ от общения с друзьями и социальной активности, снижение успеваемости в учебе.