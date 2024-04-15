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Published Сегодня, 05:34

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Updated Сегодня, 05:34

Более 170 школьников в Свердловской области просят помощи у врачей из-за депрессии

Более 170 школьников в Свердловской области просят помощи у врачей из-за депрессии

15 апреля 2024, 05:34
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области более 170 подростков обратились за помощью к специалистам с признаками депрессии в 2023 году.

Депрессивное состояние может иметь для ребенка неприятные последствия. Чтобы их предотвратить, нужно вовремя выявить депрессивное расстройство и оказать необходимую помощь, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Как рассказала детский психиатр Ирина Гордеева, родителям и педагогам нужно проявлять участие, если в поведении ребенка происходят внезапные изменения: раздражительность, перепады настроения, отказ от общения с друзьями и социальной активности, снижение успеваемости в учебе.

Также специалист отметила, что у некоторых подростков могут быть головные боли, нарушения сна, боли в животе.

Напомним, детский психолог Надежда Ильина в Нижнем Тагиле посоветовала, как правильно общаться с подростками, которым нужна психологическая поддержка.

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