Более 170 школьников в Свердловской области просят помощи у врачей из-за депрессии

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Депрессивное состояние может иметь для ребенка неприятные последствия. Чтобы их предотвратить, нужно вовремя выявить депрессивное расстройство и оказать необходимую помощь, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Как рассказала детский психиатр Ирина Гордеева, родителям и педагогам нужно проявлять участие, если в поведении ребенка происходят внезапные изменения: раздражительность, перепады настроения, отказ от общения с друзьями и социальной активности, снижение успеваемости в учебе.
Также специалист отметила, что у некоторых подростков могут быть головные боли, нарушения сна, боли в животе.
Напомним, детский психолог Надежда Ильина в Нижнем Тагиле посоветовала, как правильно общаться с подростками, которым нужна психологическая поддержка.