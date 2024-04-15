Большой воды не будет: паводок в Екатеринбурге закончится через полторы недели

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
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Updated Сегодня, 12:42
Паводок в Екатеринбурге отменяется. Примерно через полторы недели весеннее половодье будет завершено, заявил во время пресс-тура в понедельник, 15 апреля, представитель МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Артем Репин.
По его словам, в этом году уровень воды был чуть больше из-за большого количества осадков. Есть определенные проблемы с плотинами, но они все известны и находятся под контролем. Технический сброс воды проходит в штатном режиме. Уровень воды в Исети в данный момент почти на 50 см ниже максимально допустимой планки (так называемого подпорного уровня).
Репин также отметил, что обычно вода поднимается примерно на метр. В этом году вода поднялась на полметра.
Ранее в «Водоканале» Екатеринбурга рассказали, что городские водохранилища заполнены водой всего лишь на 50%.