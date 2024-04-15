Большой воды не будет: паводок в Екатеринбурге закончится через полторы недели

По его словам, в этом году уровень воды был чуть больше из-за большого количества осадков. Есть определенные проблемы с плотинами, но они все известны и находятся под контролем. Технический сброс воды проходит в штатном режиме. Уровень воды в Исети в данный момент почти на 50 см ниже максимально допустимой планки (так называемого подпорного уровня).