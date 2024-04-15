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Published Сегодня, 12:40

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В мэрии Екатеринбурга заявили, что наводнение из-за паводка городу не грозит

Большой воды не будет: паводок в Екатеринбурге закончится через полторы недели

15 апреля 2024, 12:40
Фото: 1MI

В мэрии Екатеринбурга заявили, что наводнение из-за паводка городу не грозит

Подтоплений и наводнений в Екатеринбурге в весеннее половодье 2024 года не ожидается. Пик паводка фактически пройден.

Паводок в Екатеринбурге отменяется. Примерно через полторы недели весеннее половодье будет завершено, заявил во время пресс-тура в понедельник, 15 апреля, представитель МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Артем Репин.

По его словам, в этом году уровень воды был чуть больше из-за большого количества осадков. Есть определенные проблемы с плотинами, но они все известны и находятся под контролем. Технический сброс воды проходит в штатном режиме. Уровень воды в Исети в данный момент почти на 50 см ниже максимально допустимой планки (так называемого подпорного уровня).

Репин также отметил, что обычно вода поднимается примерно на метр. В этом году вода поднялась на полметра.

Ранее в «Водоканале» Екатеринбурга рассказали, что городские водохранилища заполнены водой всего лишь на 50%.

Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня
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#Дарья Бобровицкая#Экология#Паводок#Водохранилища#Уровень воды#Екатеринбург
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