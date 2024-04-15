«Был без настроения»: жительница Екатеринбурга оправдала парня в поножовщине

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Пострадавшая — Вероника, ей 22 года. Пара поссорилась в квартире на улице Академика Парина, пишет «Урал Мэш».
Крики услышал сосед, он и обратился в полицию. Прибывшим сотрудникам ГБР дверь никто не открыл. Парень угрожал, что выпрыгнет из окна, если в квартиру кто-то зайдет.
Известно, что молодой человек успел изрезать ножом руку своей девушки. Весь подъезд был в крови. Вероника не стала писать заявление на парня и сказала, что он был не в настроении. Поэтому Василия не задерживали, но проверку все же начали.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге дети разбили стеклянную дверь в школе и изрезали руки.