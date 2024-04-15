Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?

В какой-то момент в бане случился конфликт, четыре человека были отправлены с праздника из-за ссоры. Чуть позже эти четверо вернулись: один из них был вооружен пистолетом (Александр Ложкин), еще трое — ножами. Газовый пистолет был переделан так, чтобы можно было стрелять боевыми патронами. Из него Ложкин и застрелил шестерых участников празднования.