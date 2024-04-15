Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Распад Советского Союза дал дорогу бизнесменам — в Нижнем Тагиле тоже стали появляться «новые русские». Коммерсантам в городе приходилось искать поддержку у «парней в спортивном», чтобы иметь возможность в принципе вести какие-либо дела.
Крышевание бизнеса у всех было, многие держали ларьки. Наркотики перевозили со специями — так собаки не могли унюхать. Вагонские лезли на УВЗ: что можно украсть, вытащить. А второй этап — продавать обратно это же. «Фортуна» лезла на НТМК, — утверждает собеседник редакции.
Еще одно известное направление работы криминалитетов на Урале — грабежи на трассах. Бандиты останавливали фуры дальнобойщиков. Везло, если забирали только часть товара и отпускали. Некоторые — самые безбашенные — убивали водителей, а все содержимое увозили и продавали сами.
Убийства в годы расцвета криминала происходили регулярно. Действовали как киллеры по заказу авторитетов, так и сами участники группировок. «Увезти на карьер» было не редким явлением:
В карьере на Пырловке регулярно поднимали трупы со шлакоблоками, машины. Почему возили на карьер? Дорога не контролировалась, — поясняет собеседник TagilCity.ru.
Бизнес для бандитов становился разумным планом на будущее: чтобы всю собранную с коммерсантов дань как-то легализовать, криминальные деятели становились инвесторами. Так в городе появлялась коммерческая недвижимость и открывались фирмы. Но криминальный талант проявлялся и в бизнесе: например, некоторые объекты или автомобили горели ради страховок.
В августе 1993 года Нижний Тагил прогремел на всю страну единственным по сей день угоном военной техники. Танк вагонские ребята угнали прямо посреди дороги, выгнав из него сотрудника. Такая тяжелая техника понадобилась им для «стрелки» с незваными гостями: в город приехали выходцы с Кавказа, пожелав заполучить в Тагиле свой «кусок пирога».
Танк по проспекту Дзержинского направился к Ледовому дворцу. Чеченцы, увидев военную машину, сопровождаемую также несколькими десятками автомобилей с бандитами, не пожелавшими делить сферы влияния, попытались быстро покинуть место «стрелки», но местные их поймали. В итоге один из гостей города погиб, еще несколько были ранены. Правоохранители тогда привлекли к уголовной ответственности нескольких человек из тагильских группировок.
7 февраля 1997 года в Нижнем Тагиле произошла кровавая разборка двух криминальных группировок во время празднования дня рождения одного из представителей. В бане на лыжной базе Уралвагонзавода на Пихтовке (микрорайон Нижнего Тагила) отдыхала компания мужчин, среди них, по данным собеседников редакции, были представители двух кланов.
С ними находились несколько девушек, приглашенных для досуга. По данным источника TagilCity.ru, часть из них были несовершеннолетними.
В какой-то момент в бане случился конфликт, четыре человека были отправлены с праздника из-за ссоры. Чуть позже эти четверо вернулись: один из них был вооружен пистолетом (Александр Ложкин), еще трое — ножами. Газовый пистолет был переделан так, чтобы можно было стрелять боевыми патронами. Из него Ложкин и застрелил шестерых участников празднования.
В результате конфликта в кровавой бане в Нижнем Тагиле 7 февраля 1997 года убиты восемь человек (пять мужчин, три женщины), еще четверо получили тяжелые ранения. По воспоминаниям работавших на месте ЧП правоохранителей, из-за массовой бойни пол бани был обильно залит кровью погибших и пострадавших людей. Среди погибших был и Сергей Камешков.
Александр Ложкин, который убил шестерых человек, получил пожизненное заключение. Еще трое его подельников осуждены на сроки на 19 (А. Горохов), 20 лет (С. Ортиков) и 21 год (Владимир Жалилов). Это одно из самых громких дел криминальных 90-х в России находилось под контролем руководства федерального МВД, а виновников ЧП причисляли к ОПГ.
Двойное убийство в парикмахерской в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло осенью 2002 года. Жертвами стали известный в своих кругах Владимир Машинский и девушка-парикмахер. Убийство в парикмахерской «Мария» на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле было совершено с помощью огнестрельного оружия.
Владимир Машинский работал и дружил с Вячеславом Кокориным, это факт не отрицал и сам лидер «Кокоринских».
«О самом убийстве я знаю немного, потому что в тот момент находился в местах не столь отдаленных. Но я рад, что нашли его убийц, так как Владимир Машинский был моим другом», — приводит слова Вячеслава Кокорина Игорь Лесовских из "Ъ".
В 2016 году в убийстве Машинского обвинялись три человека — экс-водитель руководства на УВЗ и два предпринимателя. По данным следствия, эти трое были причастны к смерти криминального деятеля, однако в результате суд оправдал их и все обвинения были сняты.
Причиной нападения на близкого товарища Кокорина очевидцы событий называли типичный конфликт — бандиты хотели отобрать у конкурентов часть коммерческих объектов под свой контроль.
Большинство персонажей этого проекта уже столкнулись с законом, получив уголовные обвинения, или даже были убиты в результате преступных разбирательств. После премьеры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в России некоторые начали идеализировать мир криминала, однако зрители вскоре осознали истинное послание сюжета: путь преступности неизбежно ведет к судебному разбирательству или смерти.