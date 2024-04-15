Десять свердловских предприятий поделятся опытом в Ташкенте

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Представители предприятий покажут металлоконструкции, машины и механизмы, а также многое другое, отметили в департаменте информполитики.
Также представители еще 45 заводов также отправятся на выставку в Ташкент с целью перенять опыт коллег из Узбекистана.
Напомним, что в областном центре «Иннопром» пройдет 8–11 июля. Недавно свердловский губернатор зазывал на выставку гостей из разных стран.
Ранее сообщалось, что девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области.