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Updated Сегодня, 14:16

10 предприятий Свердловской области поделятся опытом в Ташкенте

Десять свердловских предприятий поделятся опытом в Ташкенте

15 апреля 2024, 14:14
Фото: 1MI

10 предприятий Свердловской области поделятся опытом в Ташкенте

На выставке «Иннопром. Центральная Азия» поделятся десять заводов Свердловской области. Выставка состоится 22–24 апреля в столице Узбекистана.

Представители предприятий покажут металлоконструкции, машины и механизмы, а также многое другое, отметили в департаменте информполитики.

Также представители еще 45 заводов также отправятся на выставку в Ташкент с целью перенять опыт коллег из Узбекистана.

Напомним, что в областном центре «Иннопром» пройдет 8–11 июля. Недавно свердловский губернатор зазывал на выставку гостей из разных стран.

Ранее сообщалось, что девять тысяч сотрудников не хватает оборонным предприятиям Свердловской области.

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