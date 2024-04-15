Гигантская опухоль удалена у мужчины на глазу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Операцию сделали доктора клиники «РЖД-Медицина». Опухоль находилась на нижнем веке у мужчины. Пациенту 40 лет.
Опухоль была около 2 см. Функции внешнего вида века полностью восстановили, отметили в департаменте информполитики. Известно, что перед операцией мужчина консультировался с онкологами и дерматологами. К настоящему моменту мужчину уже выписали из медучреждения. Он уже дома.
Напомним, что врачи спасли почку мужчины. Она у него единственная. Вероятность спасения такого пациента была небольшой, но врачи грамотно сработали. Известно, что мужчина долго не подозревал, что болен.