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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:15

Медики Екатеринбурга удалили опухоль с глаза свердловчанина

Гигантская опухоль удалена у мужчины на глазу в Екатеринбурге

15 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI

Медики Екатеринбурга удалили опухоль с глаза свердловчанина

Врачи из Екатеринбурга удалили гигантскую опухоль, которая была на глазу у пациента.

Операцию сделали доктора клиники «РЖД-Медицина». Опухоль находилась на нижнем веке у мужчины. Пациенту 40 лет.

Опухоль была около 2 см. Функции внешнего вида века полностью восстановили, отметили в департаменте информполитики. Известно, что перед операцией мужчина консультировался с онкологами и дерматологами. К настоящему моменту мужчину уже выписали из медучреждения. Он уже дома.

Напомним, что врачи спасли почку мужчины. Она у него единственная. Вероятность спасения такого пациента была небольшой, но врачи грамотно сработали. Известно, что мужчина долго не подозревал, что болен.

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