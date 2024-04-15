Гигантская опухоль удалена у мужчины на глазу в Екатеринбурге

Опухоль была около 2 см. Функции внешнего вида века полностью восстановили, отметили в департаменте информполитики. Известно, что перед операцией мужчина консультировался с онкологами и дерматологами. К настоящему моменту мужчину уже выписали из медучреждения. Он уже дома.