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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Нижнем Тагиле потеплеет до +25 градусов

Когда в Нижний Тагил придет летняя жара?

15 апреля 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле потеплеет до +25 градусов

Стало известно, когда в Нижний Тагил придет летняя жара. Это произойдет уже в ближайшее время, но начнется рабочая неделя с дождей.

15 апреля в Нижнем Тагиле дневная температура будет держаться на отметке +12 градусов. Во вторник, 16 апреля, в городе начнутся дожди. Норма выпавших осадков будет превышена, следует их данных сайта Гисметео. Ветер в этот день усилится до 10 метров в секунду.

В среду, 17 апреля, дожди продолжатся. Ветер усилится до 13 метров в секунду, воздух нагреется до +14 градусов. На следующий день погодные условия будут аналогичны. В пятницу, 19 апреля, по-прежнему будет дождь. Однако количество осадков уже уменьшится. Прогнозируется +18 градусов и ветер до 8 метров в секунду.

Выходные будут солнечными. В субботу, 20 апреля, ожидается +25 градусов тепла. В воскресенье будет около +17 градусов. 22 и 23 апреля также будет без осадков, а воздух прогреется до +17 градусов. 24 апреля синоптики прогнозируют потепление до +22 градусов.

С 16 по 22 апреля количество пыльцы березы оценивается в 1-3 балла. Пик пыльцы придется на 21 апреля. Повышенной геомагнитной активности не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что облако березовой пыльцы накроет Нижний Тагил.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Дождь#Жара#Прогноз погоды#Теплая погода#Окружающая среда#Екатеринбург
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