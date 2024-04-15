Когда в Нижний Тагил придет летняя жара?

В среду, 17 апреля, дожди продолжатся. Ветер усилится до 13 метров в секунду, воздух нагреется до +14 градусов. На следующий день погодные условия будут аналогичны. В пятницу, 19 апреля, по-прежнему будет дождь. Однако количество осадков уже уменьшится. Прогнозируется +18 градусов и ветер до 8 метров в секунду.