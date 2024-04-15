Комиссия проверила захламленный пенопластом берег Черноисточинского пруда под Тагилом

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В комиссию по экологическим вопросам возглавил и. о. природоохранного прокурора Артур Штир, также в нее вошли представители министерства природных ресурсов, члены администрации особо охраняемой природной территории, а также специалисты тагильского лесничества и подрядчик МУП «Тагилдорстрой».
По информации общественника Рамиля Хакимова, факты загрязнения в районе Крутики подтвердились и теперь Черноисточинск ждет решения комиссии по устранению нарушения экологического законодательства.
Ждем ответа от и. о. природоохранного прокурора Нижнего Тагила и Пригородного района Артура Штира, — пояснил редакции TagilCity.ru Рамиль Хакимов.
А 13 апреля местные жители вышли на субботник по очистке берега Черноисточинского пруда. Как рассказал участник мероприятия, в уборке поучаствовали 8 человек. Несмотря на столь немногочисленную акцию, жителям удалось собрать несколько мешков мусора, среди которого крупные куски пенопласта, а также отходы от туристов и рыбаков.