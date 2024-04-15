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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В поселке под Тагилом жители пожаловались на загрязнение пруда пенопластом

Комиссия проверила захламленный пенопластом берег Черноисточинского пруда под Тагилом

15 апреля 2024, 11:05
Фото: tagilcity.ru

В поселке под Тагилом жители пожаловались на загрязнение пруда пенопластом

В минувшую пятницу, 12 апреля, специальная комиссия проверила берег Черноисточинского пруда, на котором в 2023 году появился пенопласт.

В комиссию по экологическим вопросам возглавил и. о. природоохранного прокурора Артур Штир, также в нее вошли представители министерства природных ресурсов, члены администрации особо охраняемой природной территории, а также специалисты тагильского лесничества и подрядчик МУП «Тагилдорстрой».

По информации общественника Рамиля Хакимова, факты загрязнения в районе Крутики подтвердились и теперь Черноисточинск ждет решения комиссии по устранению нарушения экологического законодательства.

Ждем ответа от и. о. природоохранного прокурора Нижнего Тагила и Пригородного района Артура Штира, — пояснил редакции TagilCity.ru Рамиль Хакимов.
Фото: Рамиль Хакимов

А 13 апреля местные жители вышли на субботник по очистке берега Черноисточинского пруда. Как рассказал участник мероприятия, в уборке поучаствовали 8 человек. Несмотря на столь немногочисленную акцию, жителям удалось собрать несколько мешков мусора, среди которого крупные куски пенопласта, а также отходы от туристов и рыбаков.

Фото: Рамиль Хакимов
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