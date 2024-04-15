Комиссия проверила захламленный пенопластом берег Черноисточинского пруда под Тагилом

А 13 апреля местные жители вышли на субботник по очистке берега Черноисточинского пруда. Как рассказал участник мероприятия, в уборке поучаствовали 8 человек. Несмотря на столь немногочисленную акцию, жителям удалось собрать несколько мешков мусора, среди которого крупные куски пенопласта, а также отходы от туристов и рыбаков.