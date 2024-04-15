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В Екатеринбурге курьер из службы доставки терроризирует клиентку

Курьер-пикапер в Екатеринбурге влюбился в клиентку и настойчиво требует свидания

15 апреля 2024, 10:01
Фото: 1MI

В Екатеринбурге курьер из службы доставки терроризирует клиентку

Работник службы доставки в Екатеринбурге преследует свою клиентку. После доставки заказа он добавился в друзья и заваливает предложениями о свидании.

Курьер из магазина «Перекресток» в Екатеринбурге кошмарит свою клиентку требованиями пойти с ним на свидание. Девушка написала жалобу в службу клиентской поддержки, однако ей в качестве компенсации подарили промокод на 200 рублей, пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».

Все началось с доставки заказа, после чего настойчивый молодой человек начал писать девушке в мессенджере. Он приглашал ее на свидание, хотя она сказала, что у нее есть муж и четверо детей. Молодой человек называет себя сталкером и в переписке заявил, что хотел бы разрушить семью.

Жертва пикапера теперь опасается за свою безопасность, так как ее преследователь, по его словам, живет в одном с ней дворе. В клиентской службе «Перекрестка» пообещали разобраться с ретивым сотрудником, а пока попытались задобрить клиентку промокодом.

Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело на пикапера, который агрессивно приставал к девушкам на улице.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Доставка#Курьер#Преследование#18+#Екатеринбург
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