Курьер-пикапер в Екатеринбурге влюбился в клиентку и настойчиво требует свидания

Все началось с доставки заказа, после чего настойчивый молодой человек начал писать девушке в мессенджере. Он приглашал ее на свидание, хотя она сказала, что у нее есть муж и четверо детей. Молодой человек называет себя сталкером и в переписке заявил, что хотел бы разрушить семью.