Курьер-пикапер в Екатеринбурге влюбился в клиентку и настойчиво требует свидания

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Курьер из магазина «Перекресток» в Екатеринбурге кошмарит свою клиентку требованиями пойти с ним на свидание. Девушка написала жалобу в службу клиентской поддержки, однако ей в качестве компенсации подарили промокод на 200 рублей, пишет телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
Все началось с доставки заказа, после чего настойчивый молодой человек начал писать девушке в мессенджере. Он приглашал ее на свидание, хотя она сказала, что у нее есть муж и четверо детей. Молодой человек называет себя сталкером и в переписке заявил, что хотел бы разрушить семью.
Жертва пикапера теперь опасается за свою безопасность, так как ее преследователь, по его словам, живет в одном с ней дворе. В клиентской службе «Перекрестка» пообещали разобраться с ретивым сотрудником, а пока попытались задобрить клиентку промокодом.
Ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело на пикапера, который агрессивно приставал к девушкам на улице.