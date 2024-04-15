tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Вакансий для людей с ОВЗ стало больше в Свердловской области

Людям с ОВЗ стало легче найти работу в Свердловской области

15 апреля 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney

Вакансий для людей с ОВЗ стало больше в Свердловской области

На 56% возросло число вакансий для людей с ОВЗ в Свердловской области. Годом ранее таких предложения было около 10,6 тысячи — это на 56% больше, чем год назад.

Популярностью пользуются операторы, менеджеры, а также курьеры. Зароботок может достигать 67 300 рублей — это увеличение на 27% в сравнении с 22-м годом, сообщили в hh.ru.

Также за первые три месяца нынешнего года в регионе было есть 2,8 тысячи предложений о работе для маломобильных граждан, на 43% больше, чем год назад. Среди всех предложений о работе в регионе 3% подойдут для инвалидов.

Ранее сообщалось, что в регионе стало больше вакансий в сфере космонавтики. Например, работодатели ищут инженеров, шлифовщиков, токарей, айтишников. В среднем специалисты получают около 50 тысяч, но в отдельных компаниях они могут заработать до 180 тысяч.

Необычные вакансии в России: лесопатолог, коренщик, соматиполог и другие
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области стало больше высокооплачиваемых вакансийГромкие суды, крупный пожар, новый тест и десятки вакансийТоп-3 вакансий с огромными зарплатами назвали в Свердловской области
#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Инвалиды#Зарплата#ОВЗ#Вакансии#Екатеринбург#Курьеры#Менеджеры по продажам
Подпишитесь
Облако березовой пыльцы накроет Нижний Тагил
Вчера, 11:23
Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения
Вчера, 11:48
В Нижнем Тагиле полиция поймала за выходные 11 нетрезвых автолюбителей
Сегодня, 09:40
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Сегодня, 09:54
ФСБ рассказала свердловчанам о поведении во время атаки беспилотников
Сегодня, 09:32
В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт
Вчера, 10:28
"