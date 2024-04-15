Людям с ОВЗ стало легче найти работу в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Популярностью пользуются операторы, менеджеры, а также курьеры. Зароботок может достигать 67 300 рублей — это увеличение на 27% в сравнении с 22-м годом, сообщили в hh.ru.
Также за первые три месяца нынешнего года в регионе было есть 2,8 тысячи предложений о работе для маломобильных граждан, на 43% больше, чем год назад. Среди всех предложений о работе в регионе 3% подойдут для инвалидов.
Ранее сообщалось, что в регионе стало больше вакансий в сфере космонавтики. Например, работодатели ищут инженеров, шлифовщиков, токарей, айтишников. В среднем специалисты получают около 50 тысяч, но в отдельных компаниях они могут заработать до 180 тысяч.