Мигранты массово бегут из Екатеринбурга на Родину

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Известно, что уезжают иностранцы как на Родину, так и в другие российские города, которые более маленькие. Некоторые уезжают, потому что имеют проблемы с документами и не хотят иметь трудности с законом из-за этого. В связи с этим отчасти наблюдается дефицит кадров, пишет Е1.
После некоторых рейдов на Сортировке, в Цыганском поселке, а также на «Таганском ряде», спецприемники оказались заполнены мигрантами. Оттуда их депортируют.
Как рассказал глава общества дружбы «Урал-Узбекистан» Абида Туратова, преимущественно иностранцы уезжают из-за денежных вопросов. причина кроется в невыгодном курсе рубля по отношению к доллару. Из-за этого для мигрантов стала менее привлекательной работа в России.
А Фарух Мирзоев из Дома дружбы народов Урала отметил, что многие стали уезжать после трагедии в «Крокусе». Уезжать стали те, кто не успел оформить все необходимые документы для законного проживания в стране. Они боятся находиться в России, так как проводится много рейдов по поимке нелегалов.
Ранее сообщалось, что 636 человек принудительно выдворили из Свердловской области.