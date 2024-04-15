Мигранты массово бегут из Екатеринбурга на Родину

Известно, что уезжают иностранцы как на Родину, так и в другие российские города, которые более маленькие. Некоторые уезжают, потому что имеют проблемы с документами и не хотят иметь трудности с законом из-за этого. В связи с этим отчасти наблюдается дефицит кадров, пишет Е1.