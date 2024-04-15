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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Мигранты массово бегут из Екатеринбурга на Родину

Мигранты массово бегут из Екатеринбурга на Родину

15 апреля 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты массово уезжают из России к себе на Родину. Это связано с рейдами, которые проводят правоохранители.

Известно, что уезжают иностранцы как на Родину, так и в другие российские города, которые более маленькие. Некоторые уезжают, потому что имеют проблемы с документами и не хотят иметь трудности с законом из-за этого. В связи с этим отчасти наблюдается дефицит кадров, пишет Е1.

После некоторых рейдов на Сортировке, в Цыганском поселке, а также на «Таганском ряде», спецприемники оказались заполнены мигрантами. Оттуда их депортируют.

Как рассказал глава общества дружбы «Урал-Узбекистан» Абида Туратова, преимущественно иностранцы уезжают из-за денежных вопросов. причина кроется в невыгодном курсе рубля по отношению к доллару. Из-за этого для мигрантов стала менее привлекательной работа в России.

А Фарух Мирзоев из Дома дружбы народов Урала отметил, что многие стали уезжать после трагедии в «Крокусе». Уезжать стали те, кто не успел оформить все необходимые документы для законного проживания в стране. Они боятся находиться в России, так как проводится много рейдов по поимке нелегалов.

Ранее сообщалось, что 636 человек принудительно выдворили из Свердловской области.

Из Нижнего Тагила за год выдворили более 30 иностранцев
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