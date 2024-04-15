Мужчине в Екатеринбурге автобус отрезал ногу

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Житель Екатеринбурга получил тяжелую травму, вступив на проезжую часть, сообщает «КП — Екатеринбург».
Несчастье случилось на улице Соболева, 23, где 46-летний екатеринбуржец стоял на остановке общественного транспорта. Он случайно оступился, нога попала на дорогу, в это время по ней как раз проезжал автобус.
Пострадавший был госпитализирован медиками скорой помощи.
Ранее в Нижнем Тагиле водитель устроил аварию и сбежал с места ДТП на автобусе.