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В Екатеринбурге мужчина лишился стопы, попав под автобус

Мужчине в Екатеринбурге автобус отрезал ногу

15 апреля 2024, 15:37
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина лишился стопы, попав под автобус

Житель Екатеринбурга ступил на проезжую часть. Ему на ногу наехал автобус.

Житель Екатеринбурга получил тяжелую травму, вступив на проезжую часть, сообщает «КП — Екатеринбург».

Несчастье случилось на улице Соболева, 23, где 46-летний екатеринбуржец стоял на остановке общественного транспорта. Он случайно оступился, нога попала на дорогу, в это время по ней как раз проезжал автобус.

Пострадавший был госпитализирован медиками скорой помощи.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель устроил аварию и сбежал с места ДТП на автобусе.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Травма#ДТП#Нога#Госпитализация#18+#Екатеринбург#Авария
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