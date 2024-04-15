На двух улицах в Екатеринбурге перекроют движение из-за репетиции Парада победы

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Так, с 7:40 до 9:30 всем видам транспорта нельзя будет проезжать по Дорожной улице. Объезд можно сделать по Лучистой улице, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
А с 9:00 до 14:00 транспортным средствам запретят ездить по Новосибирской улице. Возможность совершить объезд у водителей будет по Городской улице.
Напомним, в Екатеринбурге будет перекрыт переулок Старателей до 2026 года из-за проведения капитального ремонта дороги.