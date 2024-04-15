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На двух улицах в Екатеринбурге перекроют движение из-за репетиции Парада победы

На двух улицах в Екатеринбурге перекроют движение из-за репетиции Парада победы

15 апреля 2024, 10:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будет перекрыто движение на улицах Новосибирская и Дорожная в связи с тренировкой Парада победы 16 апреля 2024 года.

Так, с 7:40 до 9:30 всем видам транспорта нельзя будет проезжать по Дорожной улице. Объезд можно сделать по Лучистой улице, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

А с 9:00 до 14:00 транспортным средствам запретят ездить по Новосибирской улице. Возможность совершить объезд у водителей будет по Городской улице.

Напомним, в Екатеринбурге будет перекрыт переулок Старателей до 2026 года из-за проведения капитального ремонта дороги.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Маршрут#Улицы#Объезд#Парад победы#Репетиция#Екатеринбург#Горожане#Транспортное движение
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