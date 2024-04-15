На Пермском тракте транспорт стоит в огромной девятикилометровой пробке

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Большой дорожный затор образовался в районе 325 км Пермского тракта. Пробка возникла из-за большого потока транспорта и проведения работ по ремонту дорожного полотна, информирует пресс-служба «Уралуправтодора».
Миновать затор можно по трассе через Первоуральск: съехать автомобилисты могут на 326 км, а вернуться обратно на Пермский тракт через 10 км. Дорожники просят жителей региона заранее планировать свой маршрут движения, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.
В начале апреля большая пробка на Пермском крае собралась в районе Ревды.