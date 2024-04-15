tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

На Пермском тракте автомобили встали в 9-километровой пробке

На Пермском тракте транспорт стоит в огромной девятикилометровой пробке

15 апреля 2024, 10:52
Фото: 1MI

На Пермском тракте автомобили встали в 9-километровой пробке

Скопление автомобилей на Пермском тракте образовалось из-за проведения дорожных работ.

Большой дорожный затор образовался в районе 325 км Пермского тракта. Пробка возникла из-за большого потока транспорта и проведения работ по ремонту дорожного полотна, информирует пресс-служба «Уралуправтодора».

Миновать затор можно по трассе через Первоуральск: съехать автомобилисты могут на 326 км, а вернуться обратно на Пермский тракт через 10 км. Дорожники просят жителей региона заранее планировать свой маршрут движения, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

В начале апреля большая пробка на Пермском крае собралась в районе Ревды.

В Екатеринбурге надеются победить пробки с помощью выделенных полос для транспорта
Узнать подробнее
Читайте также:
Многокилометровая пробка скопилась под ЕкатеринбургомАвтомобили встали в восьмикилометровую пробку на Пермском трактеВ Екатеринбурге будут бороться с пробками по-новому
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Пробка#Дороги#Ремонт дороги#Объезд#Екатеринбург
Подпишитесь
Облако березовой пыльцы накроет Нижний Тагил
Вчера, 11:23
Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения
Вчера, 11:48
В Нижнем Тагиле полиция поймала за выходные 11 нетрезвых автолюбителей
Сегодня, 09:40
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Сегодня, 09:54
ФСБ рассказала свердловчанам о поведении во время атаки беспилотников
Сегодня, 09:32
В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт
Вчера, 10:28
"