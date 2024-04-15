На Пермском тракте транспорт стоит в огромной девятикилометровой пробке

Миновать затор можно по трассе через Первоуральск: съехать автомобилисты могут на 326 км, а вернуться обратно на Пермский тракт через 10 км. Дорожники просят жителей региона заранее планировать свой маршрут движения, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.