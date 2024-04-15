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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Верхней Сысерти впервые за 16 лет вымывает плотину

На «уральской Рублевке» впервые за 16 лет вымывает плотину

15 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI

В Верхней Сысерти впервые за 16 лет вымывает плотину

Плотина вымывается на «уральской Рублевке». Это происходит впервые за 16 лет. Местные жители сообщают, что плотина дала течь и ежедневно ситуация якобы ухудшается.

Как рассказал глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских, сейчас ситуация оценивается как не критическая.

Работники с бетономешалкой пытаются залить течь, — написал житель в паблике «Подслушано Сысерть».

Известно, что протечку дает часть плотины, которая была построена 173 года назад. Глава округа отметил, что переживать не стоит, так как объем протечки стал меньше.

На месте трудилась еще одна комиссия, в том числе от Минприроды. Также на месте разрабатывается ряд мероприятий по борьбе с паводком.

Ранее сообщалось, что по прогнозам паводок в уральской столице закончится через полторы недели.

Временный мост для ремонта плотины планируют построить в Нижнем Тагиле
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Паводок#Ремонт#Течь#Плотина#Екатеринбург#Верхняя Сысерть#Минприрода
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