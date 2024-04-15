На «уральской Рублевке» впервые за 16 лет вымывает плотину

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Как рассказал глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских, сейчас ситуация оценивается как не критическая.
Работники с бетономешалкой пытаются залить течь, — написал житель в паблике «Подслушано Сысерть».
Известно, что протечку дает часть плотины, которая была построена 173 года назад. Глава округа отметил, что переживать не стоит, так как объем протечки стал меньше.
На месте трудилась еще одна комиссия, в том числе от Минприроды. Также на месте разрабатывается ряд мероприятий по борьбе с паводком.
Ранее сообщалось, что по прогнозам паводок в уральской столице закончится через полторы недели.