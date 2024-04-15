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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Недвижимость за городом подорожала на 46% за год в Свердловской области

Недвижимость за городом подорожала на 46% за год в Свердловской области

15 апреля 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Загородная недвижимость в Свердловской области подорожала почти на 46%, стоимость аренды тоже увеличилась — на 20%.

К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Они отметили снижение спроса на приобретение домов в начале нынешнего года.

В результате спрос упал на 23% за год, при этом люди стали чаще на 14% узнавать, как можно арендовать свердловскую загородную недвижимость. В настоящий момент купить дом за городом можно в среднем за 2,8 млн, а дачу за 800 тысяч.

В среднем по стране загородный дом стоит дороже — около 4,1 млн, а дача — 900 тысяч. Аренда увеличилась в цене на 5% (за год) и составила порядка 60 тысяч ежемесячно. Речь идет о загородных домах.

В целом по стране спрос на приобретение недвижимого имущества за чертой города упал на 24%, а на аренду возрос на 9%.

Ранее сообщалось, что три миллиона квадратных метров жилья построили в УрФО с начала года.

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