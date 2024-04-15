Неизвестные напугали тагильчан «критическим подъемом воды» и эвакуацией

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В сообщении сказано, что «на реке Тобол идет критический подъем воды». В связи с этим гражданам якобы нужно эвакуироваться, взяв с собой из домов все важные документы и вещи. Об этом получатели сообщений рассказали в паблике «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Вчера вечером моей бабушке поступило такое сообщение, якобы пришло от МЧС, но ранее с этого номера не поступали никакие смс, — жалуется подписчик.
Напомним, что река Тобол от Нижнего Тагила находится далеко, поэтому угрозы подтопления для города нет. Кто рассылает данные сообщения — неизвестно.
В комментариях пользователи соцсетей предположили, что это мошенники, либо технический сбой.
Многим такое сообщение пришло. Ни к какой Курганской области или к Тоболу симки не привязаны. Лично я там даже не была никогда. И тоже пришло смс, — сообщила пользовательница Надежда.
Ранее сообщалось, что водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня.