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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Неизвестные разослали жителям Нижнего Тагила предупреждения о подтоплении

Неизвестные напугали тагильчан «критическим подъемом воды» и эвакуацией

15 апреля 2024, 07:23
Фото: 1MI

Неизвестные разослали жителям Нижнего Тагила предупреждения о подтоплении

Жители Нижнего Тагила стали получать сообщения якобы от спасателей об угрозе критического подъема воды. Однако ранее с этого номера представители МЧС никаких сообщений не отправляли.

В сообщении сказано, что «на реке Тобол идет критический подъем воды». В связи с этим гражданам якобы нужно эвакуироваться, взяв с собой из домов все важные документы и вещи. Об этом получатели сообщений рассказали в паблике «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Вчера вечером моей бабушке поступило такое сообщение, якобы пришло от МЧС, но ранее с этого номера не поступали никакие смс, — жалуется подписчик.
Фото: «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Напомним, что река Тобол от Нижнего Тагила находится далеко, поэтому угрозы подтопления для города нет. Кто рассылает данные сообщения — неизвестно.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что это мошенники, либо технический сбой.

Многим такое сообщение пришло. Ни к какой Курганской области или к Тоболу симки не привязаны. Лично я там даже не была никогда. И тоже пришло смс, — сообщила пользовательница Надежда.

Ранее сообщалось, что водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня.

Добровольцы Нижнего Тагила будут помогать МЧС эвакуировать людей из зон подтопления
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#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Спасатели#Эвакуация#Мошенники#Сообщение#Подтопление#Екатеринбург#МЧС#Технический сбой
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