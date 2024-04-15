Неизвестные напугали тагильчан «критическим подъемом воды» и эвакуацией

В сообщении сказано, что «на реке Тобол идет критический подъем воды». В связи с этим гражданам якобы нужно эвакуироваться, взяв с собой из домов все важные документы и вещи. Об этом получатели сообщений рассказали в паблике «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».