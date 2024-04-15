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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В Нижнем Тагиле рассказали о бандитах 1990-х и 2000-х годов

ОПГ в Нижнем Тагиле: вышел проект о преступных группировках города в лихие 90-е

15 апреля 2024, 14:21
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле рассказали о бандитах 1990-х и 2000-х годов

Федеральный проект «Пацанская Россия» медиахолдинга 1MI уже рассказал о группировках в разных регионах России, в их числе Татарстан, Югра, Челябинская область. Редакция TagilCity.ru публикует проект о событиях 1990-х и 2000-х годов в Нижнем Тагиле.

Проект не романтизирует криминалитет, не публикует недоказанные обвинения, а лишь в очередной раз подтверждает: преступная деятельность ведет только к двум исходам — уголовному делу или гибели.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с очевидцами событий тех лет, изучила публикации в СМИ и заявления правоохранительных органов о ходе расследования дел в отношении членов группировок.

«Пацанская Россия. Нижний Тагил»
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Среди наиболее известных происшествий — убийства в разных районах в результате пьяных разборок или передела власти между криминалитетами. Попали в проект и воспоминания очевидцев о том, как бандиты пытались нелегально зарабатывать, а в результате оказывались или на скамье подсудимых, или на кладбище.

ОПГ в Нижнем Тагиле условно делили город на зоны влияния, но периодически пытались перекроить карту. На Вагонке чаще всего орудовали «Кокоринские» (а также их подопечные «караси»), в центре города — «Фортуна» и «Герат-Урал».

Правоохранительные органы в Нижнем Тагиле в конце 90-х и начале нулевых привлекли к ответственности не один десяток людей, причастных к организованной преступности. Ещё часть дел расследуется до сих пор, а некоторые из давних дел уже раскрыты и правоохранители готовятся к судам.

Отдельно мы публикуем также воспоминания очевидцев о самых заметных событиях того периода: угон танка, «кровавая баня», убийства в центре города.

Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?
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Особое место в проекте отведено и отношениям бандитов с женщинами: в каких-то ситуациях они проявляли меркантильную заботу, а для некоторых тагильчанок встречи с преступниками становились роковыми.

Женский вопрос: как относились к дамам бандиты Нижнего Тагила
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