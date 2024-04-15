ОПГ в Нижнем Тагиле: вышел проект о преступных группировках города в лихие 90-е

Правоохранительные органы в Нижнем Тагиле в конце 90-х и начале нулевых привлекли к ответственности не один десяток людей, причастных к организованной преступности. Ещё часть дел расследуется до сих пор, а некоторые из давних дел уже раскрыты и правоохранители готовятся к судам.