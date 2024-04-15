ОПГ в Нижнем Тагиле: вышел проект о преступных группировках города в лихие 90-е

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Проект не романтизирует криминалитет, не публикует недоказанные обвинения, а лишь в очередной раз подтверждает: преступная деятельность ведет только к двум исходам — уголовному делу или гибели.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с очевидцами событий тех лет, изучила публикации в СМИ и заявления правоохранительных органов о ходе расследования дел в отношении членов группировок.
Среди наиболее известных происшествий — убийства в разных районах в результате пьяных разборок или передела власти между криминалитетами. Попали в проект и воспоминания очевидцев о том, как бандиты пытались нелегально зарабатывать, а в результате оказывались или на скамье подсудимых, или на кладбище.
ОПГ в Нижнем Тагиле условно делили город на зоны влияния, но периодически пытались перекроить карту. На Вагонке чаще всего орудовали «Кокоринские» (а также их подопечные «караси»), в центре города — «Фортуна» и «Герат-Урал».
Правоохранительные органы в Нижнем Тагиле в конце 90-х и начале нулевых привлекли к ответственности не один десяток людей, причастных к организованной преступности. Ещё часть дел расследуется до сих пор, а некоторые из давних дел уже раскрыты и правоохранители готовятся к судам.
Отдельно мы публикуем также воспоминания очевидцев о самых заметных событиях того периода: угон танка, «кровавая баня», убийства в центре города.
Особое место в проекте отведено и отношениям бандитов с женщинами: в каких-то ситуациях они проявляли меркантильную заботу, а для некоторых тагильчанок встречи с преступниками становились роковыми.