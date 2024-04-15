От кибербулинга до мошенников: психолог рассказал о поведении подростков в интернете

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По мнению специалиста, одной из основных проблем, с которой сталкиваются подростки в интернете, является кибербулинг. По аналогии с офф-лайн историей, это ситуация, когда на человека обрушивается волна хейта, но в социальных сетях. Обычно сверстники задевают внешность, особенности, мировоззрение, непохожесть на других. Это определенно выбивает из колеи, заставляет чувствовать стыд, отверженность, вину. Лиза Котельникова советует осознать то, что все эти сообщения — ненастоящие.
Все это происходит лишь на экране телефона, и никак не влияет на вашу реальность. Попросите поддержки у родных и друзей, которые будут напоминать вам, что вы значимы, любимы и вы в порядке. Также можете подумать о том, что каждый публичный человек, даже любимый блогер, получает каждый день огромное количество критики. Хейт — просто часть популярности, — говорит специалист.
Мошенничеству подвержены даже осознанные взрослые, что говорить о младшем поколении. Психолог уверена, что с каждым годом в интернете появляется все больше способов обмана и вымогательства.
Не переходите по сомнительным ссылкам, не выставляйте в открытый доступ адрес, место работы родителей, данные документов. Все финансовые операции обсуждайте с родителями, — рекомендует Лиза Котельникова подросткам.
Это может казаться очень интересным и захватывающим миром, но лучше воздержаться от погружения в него. Пока психика не созрела, есть большая опасность пострадать от наблюдения насилия и зависимостей.
Если получилось так, что вы «вошли не в ту дверь», обсудите произошедшее с родителями, — советует специалист.
Ведет ли подросток блог или просто является рядовым пользователем интернета — родители могут помочь своему ребенку делать это безопасно, избегать проблем и получать удовольствие от пользования сетями, уверена психолог.