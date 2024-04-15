От кибербулинга до мошенников: психолог рассказал о поведении подростков в интернете

По мнению специалиста, одной из основных проблем, с которой сталкиваются подростки в интернете, является кибербулинг. По аналогии с офф-лайн историей, это ситуация, когда на человека обрушивается волна хейта, но в социальных сетях. Обычно сверстники задевают внешность, особенности, мировоззрение, непохожесть на других. Это определенно выбивает из колеи, заставляет чувствовать стыд, отверженность, вину. Лиза Котельникова советует осознать то, что все эти сообщения — ненастоящие.