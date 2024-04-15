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Продавец магазина в Новоуральске нашел гранату

Продавец магазина в Новоуральске нашел гранату

15 апреля 2024, 05:58
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»
В Новоуральске около магазина улице Ленина одним из сотрудников была обнаружена граната.

По словам местных жителей, гранату бросил мужчина из окна дома. Вскоре к магазину приехали саперы и другие специалисты, которые оцепили территорию, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Фото: Telegram-канал «Урал Мэш»

Жителей дома эвакуировали на улицу. В ходе оперативно-следственных работ выяснилось, что опасности жизням и здоровью окружающих нет. После этого горожанам разрешили вернуться домой.

Напомним, в Каменске-Уральском рабочие во время ремонта крыши дома обнаружили гранату и патроны. После этого к дому приехали полицейские. Через некоторое время выяснилось, что граната не настоящая.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Новоуральск#Магазин#Эвакуация#Специалисты#ЧП#Саперы#Граната#18+#Екатеринбург#Инцидент
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