Продавец магазина в Новоуральске нашел гранату

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
По словам местных жителей, гранату бросил мужчина из окна дома. Вскоре к магазину приехали саперы и другие специалисты, которые оцепили территорию, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Жителей дома эвакуировали на улицу. В ходе оперативно-следственных работ выяснилось, что опасности жизням и здоровью окружающих нет. После этого горожанам разрешили вернуться домой.
Напомним, в Каменске-Уральском рабочие во время ремонта крыши дома обнаружили гранату и патроны. После этого к дому приехали полицейские. Через некоторое время выяснилось, что граната не настоящая.